Ce reacții au primit Gina Pistol și Smiley după ce au anunțat că vor deveni părinți

Gina Pistol și Smiley au dezvăluit ieri public faptul că urmează să devină pentru prima dată părinți. Cei doi și-au anunțat fanii prin intermediul rețelelor de socializare, publicând mesaje emoționante cu privire la vestea că vor avea un copil împreună.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Postarea Ginei a strâns un număr impresionant de aprecieri, dar și foarte multe comentarii. Colegii de la emisiunea de cooking „Chefi la cuțite” i-au lăsat Ginei câteva comentarii care au stârnit amuzamentul. „@ginapistol @smiley_omul @chef_catalin_scarlatescu @chef.sorinbontea.official gătim la botez!”, a scris Florin Dumitrescu. „botez la @ginapistol nuntă la @iamspeak … îmi place”, a răspuns Sorin Bontea. „O s-ăvem un nepoțel!!”, a fost comentariul celor de la „Chefi la cuțite.”

Ulterior au urmat o mulțime de mesaje de felicitări din partea colegilor celor doi, precum Pavel Bartoș: „Să fiți sănătoși și să vă bucurați din plin! Tare fericit sunt pentru voi!”, Mihai Petre: „Ce bucurie!❤️❤️❤️❤️❤️ Felicitări!!!!🎉🎉🎉Să fiți sănătoși!” și Răzvan Fodor: „Să fiți bine frățică!! Începe magia”, dar și din partea altor vedete, cum ar fi Andreea Esca: „Vezi @ginapistol că toate vin când trebuie, cu cine trebuie, încotro trebuie?! Tare mă bucur pentru tine, Alina Ceușan: „Felicitări Gina 🙏🏻🤍🐣 @smiley_omul ce urmează e atât de frumos!”, Dana Rogoz: „Mă bucur mult pentru voi ❤️ Nici nu vă puteți imagina ce viață frumoasă vă așteaptă de acum înainte!”

Smiley a publicat și un video pe contul lui de YouTube, intitulat „Noi acum înseamnă 3”, în care povestește pe larg alături de Gina motivul pentru care nu au făcut publică vestea. „Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt. (..) Nu am ținut-o secret pentru că nu voiam să știe lumea la un moment dat, doar că așa e în primul trimestru, trebuie să fii sigur că totul e așa cum trebuie.”

Cei doi au dezvăluit că vor avea o fetiță și au povestit cum se văd în postura de părinți. „Când am aflat că e fetiță, m-am emoționat mai tare. Sper să fiu și eu o figură autoritară pentru copil”, a spus Smiley. „Eu voi fi o mamă foarte înțelegătoare și o să-mi ghidez copilul să ia cele mai bune decizii, să fie un om liber”, a adăugat Gina Pistol.

Foto: Instagram

