Sorin Bontea, dezvăluiri despre ce l-a ajutat să câștige Asia Express alături de Răzvan Fodor: “Noi nu am plecat setați pe destinație, ci pe călătoria în sine”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat „Asia Express: Drumul Comorilor.” Cei doi au făcut o echipă perfectă și și-au câștigat simpatia publicului încă de la începutul emisiunii datorită simțului umorului.

Sorin Bontea era cunoscut și înainte de competiție, deși foarte mulți îl catalogau drept „prea serios” în urma exigenței cu care jurizează preparatele în cadrul emisiunilor de cooking. Cu toate acestea, în Asia Express, admiratorii lui și nu numai, l-au văzut pe celebrul chef pus în fața unor situații cu care nu s-a mai confruntat până acum și a unei experiențe pe care cu siguranță o va ține minte toată viața.

ELLE: Au existat destul de multe momente tensionate în competiție. Care crezi că a fost rețeta succesului „Reactoarelor 3 și 4”?

Sorin Bontea: Faptul că noi nu am plecat setați pe destinație, ci pe călătoria în sine, cred că a fost secretul nostru și asta ne-a ajutat de foarte multe ori în competiție. Am încercat să vedem și dincolo de concurs și să trăim experiența Asia Express și din alte puncte de vedere.

ELLE: Te-ai fi văzut în echipă cu altcineva? Poate cu unul dintre colegii tăi de la „Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu sau Florin Dumitrescu?

S.B.: Răzvan a fost coechipierul perfect pentru că am putut să ne completăm și să ne susținem. E adevărat că în primul stage a aflat despre mine că am niște hernii de disc și că nu văd bine fără ochelari, dar a trecut repede peste.

ELLE: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut atunci când te-ai întors acasă?

S.B.: Am mâncat ce mi-a pregătit soția și m-am bucurat de baia mea de acasă. După cum ați tot auzit în sezonul ăsta, băile au fost un mare minus prin locurile în care am ajuns.

ELLE: Ai un public numeros încă de dinainte prin prisma emisiunilor de cooking. Crezi că persoanele care te urmăresc te-au putut cunoaște mai bine după Asia Express?

S.B.: În urma reacțiilor pe care le-am primit pe conturile mele de socializare mi-am dat seama că da, că în urma acestui show oamenii de acasă m-au redescoperit. Publicul mă cunoștea prin prisma meseriei, unde e adevărat că sunt foarte exigent, dar nu m-au văzut niciodată în alt context. Foarte mulți mi-au spus că li se părea că sunt mult prea serios și nu se așteptau să fiu atât de amuzant. Asta nu poate decât să mă bucure pentru că în Asia Express nu există măști. Presiunea este atât de mare, încât nimeni nu poate juca un rol. Degeaba vii de acasă cu gândul de a avea un anumit comportament, de a păstra o anumită imagine. Când începe cursa oamenii devin 100% reali.

ELLE: Ești un bucătar extrem de cunoscut și apreciat în România, spune-ne dacă ți-a rămas în minte un preparat sau un gust din Filipine.

S.B.: Eu cunoșteam mâncarea filipineză pentru că ani de zile am lucrat pe vase de croazieră împreună cu filipinezi. Nu au o bucătărie foarte bogată, dar fac un crispy pata extraordinar – porc prăjit cu un sos de soia și oțet. Mă bucur că am avut ocazia să îl gust chiar la ei acasă.

ELLE: Care consideri că a fost cea mai dificilă probă din emisiune?

S.B.: Încă mai simt mirosul de stinky tofu și gustul de ou de 1000 de ani sau de balut… Cred că pentru mine astea au fost cele mai dificile probe. Am mâncat multe ciudățenii la viață, dar dacă nu era presiunea concursului, nu cred că m-aș fi atins vreodată de așa ceva. Când ești în cursă și știi că refuzul de a degusta așa ceva te poate costa imunitatea, lucrurile se mai schimbă…

ELLE: Ai avut vreo temere înainte de a pleca în Asia Express?

S.B.: Nu mai sunt chiar la prima tinerețe și chiar nu știam ce va însemna experiența asta din punct de vedere fizic, dacă mai sunt sau nu capabil. A fost o surpriză să văd că încă mai duc.

ELLE: În Taichung, în cadrul unui probe, ai avut ocazia și să gătești. Este vreun lucru pe care l-ai învățat despre bucătăria din acea zonă?

S.B.: Pe la casele la care am fost cazați s-a mai întâmplat să povestim și despre rețete. În Filipine am descoperit că folosesc inclusiv sângele de la pui atunci când fac supă pentru că îl consideră hrănitor, chiar dacă culoarea și consistența sunt ceva… foarte diferit de ce am mai văzut noi. În Taiwan am descoperit că au foarte multe modalități de a găti stridiile. Am văzut la o gheretă de pe stradă că fac inclusiv chiftele din stridii.

ELLE: Colegul tău, Florin Dumitrescu, spunea într-un clip pe YouTube cu Speak și Ștefania faptul că „bucătarii sunt obișnuiți să fure timp și să transforme un preparat care durează mult într-unul care se face mult mai rapid.” Crezi că acest lucru te-a ajutat să ieșiți în majoritatea probelor pe primul loc și să câștigați competiția?

S.B.: Cred că am avut capacitatea ca de multe ori să fim mai relaxați. Asta e super important în orice etapă – și atunci când ai de făcut o misiune, și atunci când cauți cazare sau transport. Cu cât ești mai înverșunat, cu atât lucrurile par să iasă mai greu. Finala am tratat-o altfel și ne-am setat să fim cât mai concentrați și atenți pentru a căștiga timp.

Foto: Diana Oros

