Ce planuri au Daniel Pavel și Ana Maria Pop pentru luna de miere. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri: „O surpriză”

Pe 8 iunie 2024, Daniel Pavel și Ana Maria Pop s-au căsătorit civil și religios. Prezentatorul TV și partenera lui au strălucit în această zi importantă din viața lor și s-au distrat de minune alături de cele 400 de persoane invitate la petrecerea care a avut loc la Palatul Snagov.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop au ales să se căsătorească civil și religios în aceeași zi. Partenera prezentatorului TV a fost condusă de către tatăl ei. Pentru cununia civilă, Ana Maria Pop a optat pentru o rochie albă mini, în timp ce pentru cununia religioasă a preferat o rochie tip sirenă. La nunta celor doi, și-au făcut apariția și câteva vedete, printre care Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, dar și Jorge, care a fost însoțit de soția lui, Ramona Prodea, și fiul lor, David. Atmosfera a fost întreținută de Dirty Nano și Jorge. La eveniment nu a fost prezent Antoniu, fiul pe care Daniel Pavel îl are dintr-o căsătorie anterioară. Acesta se afla în Viena, la mama lui, acolo unde avea de susținut un examen, el fiind student la Drept.

Daniel Pavel a vorbit despre planurile pe care el și soția lui, Ana Maria Pop, le au după nuntă, inclusiv despre luna de miere. Cei doi au deja o destinație în minte, însă, momentan, nu sunt pe deplin convinși că vor merge acolo.

Am vrea să vedem America! Eu, ca ofițer de marină, îmbrăcat ca ofițer de marină, am fost cu vapoarele mele, în vremea mea veche, când eram mai tânăr, și am ajuns pe la Miami, pe la New York. Dar, în fine, cum ajunge un om care vede și se întoarce la navă? Și aș vrea să-i ofer, pentru că ea a fost în cariera ei ca avocat acolo…. și îi place America și cred că asta va fi. O surpriză, dar nu știe încă”, a declarat Daniel Pavel pentru unica.ro.