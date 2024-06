Adevăratul motiv pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au decis să se căsătorească într-o zi de duminică: „Aduce ghinion…”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil luna trecută. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie, iar cei doi au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele imagini după ce au spus marele „Da!”, în fata ofițerului de la Stare Civilă.

Duminică, 2 iunie, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit religios și au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare numeroase imagini și clipuri de la importantul eveniment din viața lor.

„Meet the Ghermans

3 ani ne-au adus aici.

Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat.

Welcome love, stay here forever”, a scris actrița pe rețelele de socializare.