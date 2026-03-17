Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026

Lewis Hamilton a lăudat public apariția spectaculoasă a lui Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair Oscar Party 2026.

Pilotul de Formula 1 a reacționat luni pe Instagram, lăsând un emoji cu ochi în formă de inimă în secțiunea de comentarii a setului de fotografii postate de vedeta de reality show de la evenimentul plin de celebrități.

În imaginile care au atras atenția, Kardashian purta o rochie aurie strălucitoare semnată Gucci, asortată cu pantofi cu toc de aproximativ 20 cm. Fondatoarea SKIMS în vârstă de 45 de ani a ales și lentile de contact albastru-gheață și o coafură bob elegantă.

Mai mulți fani au reacționat rapid la comentariul lui Hamilton, unul dintre ei scriind: „E oficial, oameni buni.” „ȚIPĂTUL pe care tocmai l-am scos!”, a comentat altcineva, în timp ce un al treilea a glumit că pilotul de F1, în vârstă de 41 de ani, este „îndrăgostit”.

Relația secretă dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian ar fi fost dezvăluită în februarie, după ce au petrecut împreună un weekend romantic în Marea Britanie.

Cei doi, care au fost prieteni ani de zile, s-au întâlnit la luxosul Estelle Manor din Cotswolds, unde se pare că s-au bucurat de masaje și cine private.

În aceeași lună, au plecat la Paris, iar Kardashian nu s-a ferit să ofere fanilor o privire din interior asupra unei întâlniri, postând un videoclip cu Eiffel Tower pe fundal.

Hamilton și Kardashian par să-și fi oficializat relația în public la Super Bowl 2026, pe 8 februarie. Atunci au apărut pe ecranul mare în timpul meciului dintre New England Patriots și Seattle Seahawks.

O sursă a declarat pentru Us Weekly că cei doi sunt „făcuți unul pentru celălalt”, explicând: „Pentru că relația lor a început ca o prietenie, apropiații cred că ar putea fi ceva de durată pentru amândoi.”

Aceeași sursă a adăugat că ambii sunt foarte implicați în a face relația să funcționeze, în ciuda distanței și a programelor încărcate, menționând că sunt în contact constant, iar Kardashian este „incredibil de înțelegătoare”.

Chiar dacă programul lui Hamilton este extrem de solicitant, cei doi încearcă să mențină legătura constant. Potrivit US Weekly, pilotul vorbește cu Kardashian „în mod regulat pe FaceTime, chiar din paddock”, în timp ce aceasta s-a arătat „incredibil de susținătoare” în privința programului său încărcat.

Potrivit sursei, pilotul nu i-a cunoscut încă pe copiii lui Kardashian, North (12 ani), Saint (10 ani), Chicago (8 ani) și Psalm (6 ani), pe care îi are cu fostul soț, Kanye West. Hamilton, la rândul său, a mai fost asociat romantic în trecut cu Nicole Scherzinger și Sofía Vergara.

Aceeași sursă a oferit și detalii despre dinamica relației dintre cei doi. „Lewis este un tip extraordinar și chiar a curtat-o, tratând-o exact așa cum merită. El face toate planurile și se asigură că ea este bine”, a spus aceasta.

„Toți cei din jurul ei cred că este foarte drăguț și exact ceea ce merită. Kim pare să aibă în ultima vreme o energie mult mai relaxată în toate aspectele vieții sale”, a adăugat sursa.

Foto: Arhiva ELLE

