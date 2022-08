Ce meserie are Fostul Principe Nicolae: „Este al treilea sezon de când am început această activitate”

Fostul Principe Nicolae trăiește în România de aproximativ 10 ani, fiind născut în Elveția. El a primit titlul de la Regele Mihai în 2010, însă în urma unui scandal i-a fost retras în 2015. Acesta a oferit mai multe detalii despre traiul său din prezent și cu ce se ocupă acum, numind țara noastră drept „acasă.”

Într-un interviu pentru revista OK! Magazine, Fostul Principe Nicolae a vorbit despre meseria sa și cu ce se ocupă acesta în prezent. Acesta a explicat ce presupune munca lui de zi cu zi și ce activitate are. Fostul principe e implicat în organizația caritabilă, având proiecte în domeniul educației, dar și legate de mediu.

Fostul Principe Nicolae este și apicultor și a declarat că așteaptă recolta de miere, fiind în al treilea sezon de activitate. Acesta a întâlnit foarte mulți apicultori în timpul călătoriilor sale în România și așa s-a născut și pasiunea sa.

„Este al treilea sezon de când am început această activitate și am învățat foarte mult pe parcurs, cunoscând importanța albinelor. Faptul că am întâlnit foarte mulți apicultori în călătoriile mele prin România mi-a stârnit o curiozitate și am început să cercetez și să pun întrebări și așa s-a născut o nouă pasiune. Abia aștept recolta din acest an.”

În ceea ce privește viața în România, Fostul Principe Nicolae a precizat că deși s-a născut în Elveția și a copilărit în Marea Britanie, țara noastră este „acasă” pentru el și familia lui. Ba mai mult, acesta se străduiește să învețe cât mai bine limba română și face eforturi pentru a deveni mai apropiat de poporul român.

„În primul rând, m-am născut în Elveția, am copilărit în Marea Britanie și locuiesc în România de zece ani, timp în care am învățat limba română și am cutreierat multe cărări din această țară, stând de vorbă cu diverși oameni, lucru care m-a ajutat să-i înțeleg mai bine. Limba română este o limbă foarte grea și încă nu stăpânesc gramatica foarte bine, dar sunt perseverent și îmi doresc foarte mult să o cunosc la perfecție. Ca să cunoști un popor, limba este foarte importantă, iar eu m-am îndrăgostit de poporul român și de țara noastră. Mă consider român și sunt mândru de această țară. Aici sunt acasă, aici este familia mea”, a adăugat Fostul Principe Nicolae pentru OK! Magazine.