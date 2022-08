Serena Williams și-a anunțat retragerea din tenis într-un mod special și fabulos

Serena Williams și-a anunțat retragerea din lumea tenisului profesionist. Sportiva a făcut marele anunț prin intermediul unei scrisori publicată de revista Vogue. Ultima reprezentație a jucătoarei va avea loc la sfârșitul lunii august-începutul lui septembrie, la US Open.

Williams are un palmares impresionant, aceasta câștigând de-a lungul carierei 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât jucătoarea australiană Margaret Court. Practic, Open-ul american reprezintă ultima șansă a Serenei de a egala acest record.

„Sunt oameni care spun că nu sunt GOAT (cea mai bună din istorie, n.r.) pentru că nu am depășit recordul Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam, pe care ea l-a obținut înainte de Era Open, care a început în 1968. Aș minți dacă aș spune că nu vreau această performanță. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York, dar voi încerca”, a declarat Williams pentru Vogue.

„Nu mi-a plăcut niciodată cuvântul ‘retragere’. Nu mi se pare un cuvânt modern. M-am gândit la acest lucru ca la o tranziție, dar vreau să fiu atentă la modul în care folosesc acest cuvânt, care înseamnă ceva foarte specific și important pentru o comunitate de oameni. Poate că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce fac este evoluție. Sunt aici pentru a vă spune că evoluez, îndepărtându-mă de tenis, spre alte lucruri care sunt importante pentru mine. În urmă cu câțiva ani, am înființat discret Serena Ventures, o firmă de capital de risc. La scurt timp după aceea, mi-am întemeiat o familie. Vreau să măresc acea familie”, a mai adăugat Serena in scrisoare.

De asemenea, sportiva a făcut o postare pe contul său de Instagram în care mărturisea că de acum încolo se va concentra asupra familiei sale.

„Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar entuziasmată. Voi savura aceste săptămâni viitoare”.

În scrisoarea de retragere, Williams a mai vorbit și despre copilăria sa, dar si despre lecțiile pe care le-a învățat de la sora sa, Venus.

„Dacă te-ai uitat la Regele Richard, atunci știi că, atunci când eram mică, nu eram foarte bună la tenis. Am fost foarte tristă când nu am avut toate oportunitățile timpurii pe care le-a avut Venus, dar asta m-a ajutat. M-a făcut să muncesc mai mult, transformându-mă într-o luptătoare sălbatică. Călătoream la turnee cu Venus ca parteneră de antrenament, iar dacă era un loc liber, jucam. Am mers cu ea în jurul lumii și am urmărit-o.

Când pierdea, înțelegeam de ce și mă asiguram că nu voi pierde în același mod. Așa am început să avansez atât de repede în clasament, pentru că am învățat lecțiile din pierderile lui Venus, în loc să le învăț pe ale mele, pe calea cea mai grea. A fost ca și cum aș fi jucat și eu meciurile ei. Sunt o bună imitatoare. În copilărie am încercat să-l copiez pe Pete Sampras. Am iubit-o pe Monica Seleș, iar apoi am studiat-o pe Monica Seleș. Am privit, am ascultat, apoi am atacat”.

Williams a mai mărturisit și că în acest moment alege familia în detrimentul carierei, fiica sa, Olympia, fiind prioritatea ei numărul unu.

„Am avut șansele mele după ce m-am întors de la naștere. Am trecut de la o cezariană, la o a doua embolie pulmonară și la o finală de Grand Slam. Am jucat în timp ce alăptam. Am jucat în timpul depresiei postnatale. Dar nu am ajuns acolo. Ar fi trebuit, aș fi putut. … Dar în aceste zile, dacă trebuie să aleg între a-mi construi un CV de tenis și a-mi construi o familie, o aleg pe cea din urmă.

În cinci ani, Olympia a petrecut doar o singură perioadă de 24 de ore departe de mine. Anul trecut, în timp ce mă recuperam după o accidentare la tendon, am reușit să o iau de la școală patru sau cinci zile pe săptămână și întotdeauna am așteptat cu nerăbdare să îi văd fața luminându-se când ieșea din clădire și mă vedea că o aștept acolo. Adevărul este că nimic nu reprezintă un sacrificiu pentru mine când vine vorba de Olympia. Totul are pur și simplu sens.

Vreau să o învăț cum să se lege la șireturi, cum să citească, de unde vin copiii și despre Dumnezeu. Așa cum m-a învățat mama mea. Pe măsură ce ea crește, este ceva diferit în fiecare lună. În ultima vreme, îi place să se uite la emisiuni de copt, pe care le facem împreună.

Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu obligată să aleg între tenis și familie. Nu cred că este corect”, a explicat jucătoarea americană. „Dacă aș fi fost bărbat, nu aș fi fost nevoită să scriu asta, pentru că aș fi jucat în continuare și aș fi câștigat, în timp ce soția mea făcea efortul fizic de a ne extinde familia”, a mai declarat legendara sportivă.

