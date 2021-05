Ce decizie au luat Prințul Harry și Prințul William cu privire la statuia Prințesei Diana

Deși dezvelirea statuii în onoarea Prințesei Diana ar fi trebuit să fie un eveniment care să îi apropie pe Prințul William și fratele său, Prințul Harry, lucrurile stau cu totul diferit.

În anul 2017, Prințul Harry și Prințul William au dezvăluit prin intermediul unei declarații comune că plănuiesc amplasarea unei statui în grădinile Palatului Kensington, acolo unde au locuit alături de Prințesa Diana. „Au trecut 20 de ani de la moartea mamei noastre și este momentul potrivit să recunoaștem impactul său pozitiv din UK și din jurul lumii. Mama noastră a influențat atât de multe vieți. Sperăm că statuia îi va ajuta pe cei care vizitează Palatul Kensington să se gândească la viața și moștenirea ei”, spuneau cei doi în 2017 într-un comunicat de presă.

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 28, 2017