Meghan Markle este acuzată că a plagiat cartea pentru copii pe care a scris-o

Meghan Markle a anunțat că pe 8 iunie își va lansa prima sa carte pentru copii. Cartea se numește The Bench și explorează legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei.

The Bench este inspirată de relația dintre Prințul Harry și fiul lor, Archie, și „ne aminteşte multele feluri în care dragostea se conturează şi poate fi exprimată într-o familie modernă”, se arată într-un comunicat transmis de editura Random House.

Meghan a explicat că The Bench a luat naștere de la o poezie pe care a scris pentru Harry de Ziua Tatălui. „The Bench a început ca o poezie pe care am scris-o pentru soțul meu de Ziua Tatălui, la o lună de la nașterea lui Archie. Acea poezie a devenit această poveste”, a declarat soția Prințului Harry. Cartea este ilustrată de artistul Christian Robinson, care a încercat să transpună în imagini „căldura, bucuria și confortul relației dintre tați și fii din toate categoriile sociale”.

Ducesa de Sussex a fost imediat acuzată că a plagiat o altă carte pentru copii, The Boy on the Bench, însă autoarea acelei cărți, Corrinne Averiss, i-a luat apărarea lui Meghan Markle. Cartea The Boy on the Bench, cu ilustrații semnate de Gabriel Alborozo, a apărut în 2018 și spune povestea unui băiețel care se teme să se joace cu ceilalți copii, așa că preferă să își petreacă timpul stând pe o bancă împreună cu tatăl lui.

După apariția criticilor la adresa cărții scrise de Meghan și a acuzațiilor de plagiat, autoarea Corrinne Averiss a postat un mesaj pe contul ei de Twitter în care a anunțat că „nu vede asemănări” între cele două cărți. „După ce am citit descrierea și pasajele publicate din noua carte a Ducesei, nu este vorba de aceeași poveste sau aceeași temă ca în The Boy on the Bench. Nu văd să existe asemănări”.

Într-adevăr, cu excepția asemănărilor privind titlul, între cele două cărți nu există alte similitudini. Cartea scrisă de Meghan spune povestea relației unui băiețel cu părinții săi, în timp ce cartea lui Corrinne Averiss explorează relația unui băiețel cu alți copii.

