Cătălina Toma răspunde după ce Theo Rose a fost acuzată că o copiază în ultima ei piesă: „Eu cred în competiția creativă”

Cătălina Toma a intervenit în discuțiile generate de lansarea noii piese a lui Theo Rose, Dragoste nouă. După apariția melodiei, reacțiile din mediul online au fost împărțite – în timp ce unii au apreciat-o, alții au considerat că artista ar fi adoptat un stil prea asemănător cu cel al lui Nico și al Cătălinei Toma, una dintre cele mai îndrăgite voci ale anilor 90.

Theo Rose a colaborat cu Adi Istrate și Alexandru Turcu pentru a compune piesa Dragoste nouă, însă acest lucru nu a oprit comentariile critice. Pe YouTube și rețelele sociale, unii utilizatori au remarcat asemănări între interpretarea sa și cea a lui Nico, iar alții au susținut că timbrul vocal aduce aminte de Cătălina Toma.

Artista a reacționat la aceste comparații și a oferit o perspectivă diferită asupra discuției.

„Aud niște influențe de la mine în vocea lui Theo Rose. E frumoasă piesa. Am citit comentariile de pe YouTube și mulți o compară cu Nico. Însă, oamenii nu știu că Nico și-a luat startul comercial de la mine, atunci când am recomandat-o celor de la Bug Mafia pentru o colaborare. Eu refuzând colaborarea din cauza animozității. Am considerat că ar fi bine să colaboreze ea și iată că așa s-a deschis o ușă și pentru ea. Learn to pay it forward artists (n.r. Învață să le dai mai departe artiștilor)!”, a declarat Cătălna Toma pentru Fanatik.