Connect-R, noi declarații despre excluderea din concertul caritabil Kiss FM. Postul de radio reacționează: „Asta nu e despre adevăr, e despre atenție”

Scandalul dintre Connect-R și industria radio din România continuă să ia amploare, după ce artistul a fost exclus dintr-un concert caritabil de Crăciun organizat de Magic FM. Într-un comunicat oficial, Kiss FM a intervenit pentru a-și clarifica poziția, negând orice implicare în această situație și acuzându-l pe cântăreț că s-a victimizat intenționat pentru a atrage atenția publicului.

Conflictul a izbucnit în decembrie 2024, când Connect-R a fost interzis la evenimentul Magic Christmas, decizie pe care organizatorii ar fi luat-o ca urmare a unui mesaj al artistului legat de alegerile prezidențiale din România. Deși cântărețul nu a menționat explicit niciun candidat sau partid politic, postarea sa a fost percepută drept o poziționare politică, lucru care a dus la excluderea sa din concert.

Ulterior, Connect-R a fost invitat în podcastul lui Gojira, unde a făcut declarații controversate, susținând că Tudor Chirilă ar fi fost cel care a insistat pentru eliminarea sa din line-up-ul evenimentului.

„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb a apărut în peisaj un om, care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a dezvăluit Connect-R în podcastul lui Gojira.