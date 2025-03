Theo Rose a dezvăluit imagini de arhivă din copilărie. Artista lansează un documentar despre cariera ei

Documentarul „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp” a avut premiera pe 8 martie, exclusiv pe VOYO, impresionând publicul prin sinceritatea și emoția sa. Această miniserie de trei episoade oferă o perspectivă inedită asupra unui proiect artistic ambițios, aducând în prim-plan farmecul muzicii interbelice și parcursul personal al lui Theo Rose către spectacolul Pe vechi.

Prin imagini din arhiva artistei, secvențe din culisele concertelor și interviuri cu personalități marcante, precum Bogdan Simion și Andrei Ruse – autorul cărții care a inspirat spectacolul Zaraza, documentarul devine un omagiu adus unei moșteniri culturale valoroase.

„Pentru mine, acest documentar nu e doar despre muzică, e despre rădăcini, despre copilăria mea, despre felul în care am crescut cu melodiile astea cântate prin casă. […] Îmi doresc ca oamenii să simtă aceeași emoție pe care am simțit-o eu descoperind aceste cântece și poveștile lor și să le ducă mai departe”, a declarat Theo Rose.

Producătorul documentarului, Anghel Damian, subliniază că această producție nu este doar o privire în culisele unui spectacol, ci și o redescoperire a unei epoci în care muzica spunea povești.

Următoarele două episoade vor continua să aducă detalii inedite despre procesul creativ al lui Theo Rose și legătura sa profundă cu acest gen muzical. Miniseria îmbină arhive, interviuri și momente live pentru a readuce la viață muzica interbelică și a o transmite noilor generații.

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, este admirată nu doar pentru vocea ei impresionantă, ci și pentru energia pozitivă și carisma sa. Totuși, artista s-a confruntat cu dificultăți serioase legate de sănătatea corzilor vocale, ajungând să își piardă vocea după un concert solicitant.

Oboseala acumulată și suprasolicitarea vocală au determinat-o să înceapă ședințe de terapie vocală sub îndrumarea unei profesoare de canto. Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, Theo Rose a povestit despre efectele pozitive ale acestei terapii.

„Au fost niște probleme, nu foarte grave, dar am găsit un terapeut vocal, o profesoară de canto minunată. Merg deja de câteva luni și s-a schimbat cu totul: tehnica vocală, felul cum poziționez sunetele. Nu mă mai simt obosită după cântări, reușesc să cânt zile întregi același show și să nu am niciun fel de problemă. (…) Poziționarea sunetului. Este o chestie de emisie. Fiecare sunet, în funcție de registrul în care se află, necesită o emisie diferită și atunci am făcut tot felul de vocalize, tot felul de exerciții. Mi-a explicat direct ce se întâmplă cu corzile mele vocale la fiecare emitere a unui sunet. Am înțeles după mult exercițiu că nu-ți intră la cap așa ușor așa ceva și gata, am început să rezolv problema, ceea ce pentru mine contează erxtraordinar de mult.”, a spus artista.