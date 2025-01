Theo Rose, anunț privind cariera sa muzicală: „După cântări…”

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, este admirată nu doar pentru vocea ei impresionantă, ci și pentru energia pozitivă și carisma sa. Totuși, artista s-a confruntat cu dificultăți serioase legate de sănătatea corzilor vocale, ajungând să își piardă vocea după un concert solicitant.

Oboseala acumulată și suprasolicitarea vocală au determinat-o să înceapă ședințe de terapie vocală sub îndrumarea unei profesoare de canto. Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, Theo Rose a povestit despre efectele pozitive ale acestei terapii.

„Au fost niște probleme, nu foarte grave, dar am găsit un terapeut vocal, o profesoară de canto minunată. Merg deja de câteva luni și s-a schimbat cu totul: tehnica vocală, felul cum poziționez sunetele. Nu mă mai simt obosită după cântări, reușesc să cânt zile întregi același show și să nu am niciun fel de problemă. (…) Poziționarea sunetului. Este o chestie de emisie. Fiecare sunet, în funcție de registrul în care se află, necesită o emisie diferită și atunci am făcut tot felul de vocalize, tot felul de exerciții. Mi-a explicat direct ce se întâmplă cu corzile mele vocale la fiecare emitere a unui sunet. Am înțeles după mult exercițiu că nu-ți intră la cap așa ușor așa ceva și gata, am început să rezolv problema, ceea ce pentru mine contează erxtraordinar de mult.”, a spus artista.

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a vorbit deschis despre un moment dificil din viața ei, după ce a fost la podcast-ul lui Speak. Artista a mărturisit că a trecut printr-o situație neplăcută de, confruntându-se cu anxietate în timpul înregistrării, un episod care i-a adus în prim-plan emoții cu care s-a confruntat și în trecut.

La scurt timp după ce a ajuns la podcast, Theo Rose a început să se simtă rău, iar starea de anxietate a devenit copleșitoare. A reușit să se liniștească treptat, iar după aproximativ 30 de minute a putut să se concentreze și să participe la discuție. Artista a explicat că experiența a fost provocatoare și a reactivat emoții mai vechi legate de anxietate.

Theo Rose a discutat în repetate rânduri despre lupta ei cu anxietatea, o problemă cu care s-a confruntat pentru prima dată în urmă cu patru ani, pe durata unui zbor către un concert. Potrivit artistei, rădăcinile acestei stări de anxietate își au originea în copilărie, când a experimentat tensiuni și temeri profunde, inclusiv teama de a fi singură sau de a pierde pe cineva apropiat.

„Eram în avion în drum spre Timișoara, urma să am un concert acolo și a fost groaznic. Tot auzisem de anxietate, dar nu înțelegeam. Și până atunci îmi mai fusese frică, genul ala de frică de fantome, de întuneric… În avion, dintr-o dată, am simțit că se petrece ceva dubios cu mine. Nu mai respiram cum trebuie, inima îmi bătea necontrolat… am simțit dintr-o dată tot ce se putea mai rău. (…) În ce chinuri am așteptat să aterizeze avionul… (…) M-am întors de la Timișoara și acolo am crezut că s-a încheiat cu episodul ăla.

Dar, de fapt, de atunci a început greul. M-am confruntat în continuare cu astfel de stări. Cu anxietatea…să zicem că acum sunt mai relaxată în ceea ce o privește. Pot să controlez lucrurile, dar asta pentru că am făcut tot felul de terapii. (…)

Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului. (…) Am început să simt toate fricile din nou acum și copilul din mine nu crede că poate să facă față noilor situații. Mie mi-a fost frică ca părinții mei să nu se despartă, să nu rămân singură, să nu se întâmple cu ceva cu unul dintre ei. Am asistat la tensiuni, și eu, și frații mei. Și sora mea a avut probleme cu anxietatea”, a mărturisit Theo Rose acum ceva timp, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.