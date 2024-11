Theo Rose a dezvăluit imagini adorabile cu Anghel Damian și fiul lor, Sasha. Cum i-a surprins artista

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Antrenoarea de la „Vocea României” a surprins un moment emoționant între Anghel și Sasha. Într-o filmare publicată pe Instagram Story, Anghel îi citește lui Sasha o carte în franceză. La un moment dat, Sasha apasă pe o pagină a cărții, iar o melodie începe să cânte. În timp ce Anghel își continuă povestea pentru fiul său, Sasha începe să danseze fericit pe ritmul melodiei.

Theo Rose se simte bucuroasă să fie alături de fiul ei, Sasha, în fiecare etapă. Artista a dezvăluit recent că băiețelul ei a început să vorbească de puțin timp, însă nu și-a putut da seama concret dacă a zis prima dată mama sau tata.

„Arată foarte frumos. Îmi place cel mai mult în momentul acesta. Serile acasă cu copilul, timpul meu așa petrecut cu el și cu Anghel e cel mai frumos lucru. Mai ales că învață lumea, învață pașii, merge foarte bine. A început să vorbească, ușor, ușor leagă câteva cuvinte. Nici nu am putut să ne dăm seama. A zis ceva combinat. Și am zis: ok, nu o să știm niciodată, nu o să pot să scriu în jurnalul tău ce ai zis. Ai zis, e minunat! E vorbăreț, e cântăreț și e un spectacol. Îi place să fie înconjurat de mulți oameni și să se dea în spectacol în fața lor”, a spus Theo Rose pentru ciao.ro.