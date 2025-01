Theo Rose, detalii despre problemele de sănătate din ultima perioadă. Ce diagnostic a primit în urma analizelor: „Am fost și la neurolog”

Theo Rose a împărtășit recent cu fanii săi faptul că se confruntă cu o problemă de sănătate. Artista a explicat că a resimțit o senzație neplăcută de mâncărimi în palme și tălpi, dar că i-a fost greu să descrie exact ce simte. Îngrijorată de aceste simptome, vedeta a decis să consulte un medic și să facă analize pentru a afla cauza.

După ce a obținut rezultatele, vedeta le-a împărtășit cu urmăritorii ei, mărturisind că bănuia că ar putea fi o problemă legată de sistemul nervos.

Nu mi-am imaginat niciodată că există așa ceva, nu mi-a venit să cred. Deci sunt niște mâncărimi pe care nu le poți opri, foarte ciudat. Nu mi-a apărut nimic, palmele noaptea doar se înroșesc, pare că se acumulează tot sângele în palme și îmi zvâcnesc. Picioarele sunt intacte, nu am nimic în tălpi. Noi bănuim că ar fi ceva pe sistem nervos.”, a povestit Theo Rose în urmă cu aproximativ o săptămână.

„De câteva nopți mai degrabă am niște mâncărimi și furnicături în tălpi și în palme, extremitățile. Dar, cum să vă zic, sunt niște mâncărimi din interior. Adică, degeaba mă scarpin, că nu rezolvă nimic. Prima noapte a fost infernală. Am petrecut-o cu picioarele în apă sloi, în cadă și trebuia să fac ture, că aveam și copilul care dormea și îl lăsam și iar mă duceam și îmi venea să mă foiesc și aveam spasme că mă apucau furnicăturile.

Theo Rose a mers la medic pentru a descoperi cauza problemelor sale de sănătate, iar recent a aflat că nu este vorba despre nimic grav, ci doar despre o lipsă de potasiu. Artista a început deja un tratament și se simte mult mai bine, reușind să aibă nopți de somn odihnitor. Cu toate acestea, pentru a se asigura că totul este în regulă, vedeta va face un alt test neurologic pentru a elimina orice îngrijorare legată de o posibilă afecțiune serioasă.

„Am rezolvat problema, au venit rezultatele analizelor. Este o lipsă de potasiu, nu cu mult sub limita minimă a valorilor, dar a fost singura problemă. În rest, toate celelalte valori erau perfecte, sunt sănătoasă tun.

Am fost și la neurolog, mă duc și mâine pentru un test din ăla cu impulsuri electrice, doar ca să excludem orice problemă ar putea exista din spectrul ăsta, dar deja nu mă mai mănâncă. Ultimele două nopți, am dormit perfect, nicio mâncărime pe nicăieri. Iau suplimente, două pastile pe zi plus magneziu și ce mai luam eu. Top!”, a povestit Theo Rose.