Cardi B a doborât două dintre recordurile deținute de Beyonce

Odată cu lansarea ablumului ei de debut, „Invasion of Privacy”, se pare că premiile și titlurile au început să curgă. Oficial, este artista cu cele mai multe melodii în top Billboard US Hot 100 simultan și artista cu cele mai multe intrări în top Billboard US Hot R&B/Hip-Hop Top 10 simultan.

Când Beyonce și-a lansat albumul Lemonade în mai 2016, avea 12 melodii în Billboard’s Hot 100, iar ulterior Cardi a depășit-o cu doar o melodie în plus!

Recordul pentru cele mai multe piese simultan în Hot 100 este în continuare ținut de Drake cu 24 de piese de pe albumul „More Life” lansat în aprilie 2017, dar Cardi B îi pășește pe urme cu siguranță.

Pozițiile fiecărei melodii sunt în ordinea următoare:

• Nr. 8: „I Like It” by Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

• Nr. 10: „Finesse” by Bruno Mars & Cardi B

• Nr. 11: „Be Careful”

• Nr. 21: „Drip” (featuring Migos)

• Nr. 23: „I Do” (featuring SZA)

• Nr. 28: „Ring” (featuring Kehlani)

• Nr. 32: „Bartier Cardi” (featuring 21 Savage)

• Nr. 38: „Get Up 10”

• Nr. 39: „Best Life” (featuring Chance The Rapper)

• Nr. 43: „Bickenhead”

• Nr. 50: „Thru Your Phone”

• Nr. 57: „She Bad” by Cardi B & YG

• Nr. 58: „Money Bag”

Din această listă, 12 dintre cele 13 melodii sunt de pe albumul de debut al lui Cardi B „Invasion of Privacy”, care a fost lansat pe 6 aprilie 2018. Cea din urmă fiind colaborarea cu Bruno Mars, „Finesse”.

Aceasta nu este însă prima dată când Cardi B depășește recordurile setate de Beyonce. În ianuarie a avut cele mai multe intrări Top 10 simultan in Billboard US Hot R&B/Hip-Hop ale unui artist de sex feminin într-o săptămână. Datorită melodiilor „Finesse (Remix)”, „No Limit”, „Bartier Cardi”, „Bodak Yellow” și „Motorsport”.

Momentan Cardi B deține mai multe titluri decât Nicki Minaj și nu ne așteptăm să se oprească prea curând din a câștiga premii și a rupe recorduri.

Text: Sayyad Roxana

Foto: Instagram

