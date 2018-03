Cardi B, despre hărțuire în industria muzicală & trecutul ei de stripteuză

Cardi B a acordat recent un interviu revistei Cosmopolitan, în care și-a exprimat în stilul caracteristic, fără prejudecăți și fără să stea prea mult pe gânduri, opiniile despre mișcarea #MeToo și despre felul în care sunt privite femeile care ea, care au lucrat în industria striptease, atunci când denunță acte de hărțuire sau agresiune sexuală.

Cardi B a luat cu asalt topurile vara trecută, când piesa Bodak Yellow a ajuns peste tot, inclusiv în vârful clasamentului Billboard 100 (lucru care nu se mai întâmplase, pentru o femeie care cântă rap, de 19 ani). Evident că au urmat și alte piese, colaborări, dar și premii BET și nominalizări la Grammy și o armată de fani gata să o urmeze oriunde (sau să își tatueze numele și versuri din piesele lui Cardi pe diferite părți ale corpului).

Cardi B s-a născut la New York, a studiat artele în școală și a avut felurite joburi, de la vânzătoare în magazine, la dansatoare într-un club de striptease. Lucru despre care nu se ferește deloc să vorbească, cerând respect pentru persoanele care fac astfel de meserii: “Doar pentru că cineva a fost stripteuză nu înseamnă că nu are creier.”

Cardi B despre trecutul său de stripteuză

De altfel, cântăreața a detaliat atitudinea ei pentru meseria pe care a practicat-o, în interviul pe care îl menționam mai sus. “Oamenii mă întreabă mereu ‘de ce ai făcut striptease?’. Nu vreau să le spun ‘oh, este pentru că eram într-o relație cu un tip și aveam nevoie de bani ca să îl părăsesc.’ (…) Oamenii spun: ‘de ce trebuie să repeți mereu că ai făcut striptease? Înțelegem!’. O fac pentru că nu mă respectați din cauza asta și pentru că ați face bine să respectați stripteuzele de acum înainte!”

Cardi știe prea bine cum se întâmplă astfel de lucruri, pentru că munca ei din trecut este chiar lucrul care i se reproșează atunci când își împărtășește opiniile despre lucruri dintre cele mai serioase, de la rasism la altele, asemănătoare.

De aceleași prejudecăți se lovește și atunci când abordează subiecte precum hărțuirea din industria muzicală. “’O mulțime de video vixens (dansatoare în videoclipuri, n.red.) au vorbit despre asta și nu îi pasă nimănui’, spune ea. ‘Când încercam să devin una, oamenii îmi spuneau: «vrei să fii pe coperta unei reviste?», și apoi își scoteau penisurile. Pun pariu că, dacă una dintre aceste femei vorbește despre asta, oamenii îi vor zice «Și ce dacă? Ești o curvă, nu contează.»”

Continuându-și discursul despre prejudecăți și despre cauzele mai adânci care stau la originea unei mișcări ca #MeToo, pe care o susține, dar despre care crede că mai are de parcurs drum lung, Cardi B a mai spus și că bărbații care se alătură mișcării: “acești producători și regizori nu s-au trezit, sunt doar speriați.” Și ne-ar plăcea să o putem contrazice, dar, din păcate, probabil că are dreptate.

Foto: Instagram

