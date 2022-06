Cara Delevingne, surprinsă în ipostaze romantice alături de o artistă celebră

Cara Delevingne și Minke păreau îndrăgostite una de cealaltă în timp ce au ieșit în timpul vacanței lor în Portofino și s-au sărutat. Cele două nu se rețin când vine vorba de sentimente.

Cara Delevingne și Minke, sărut în timpul vacanței din Italia

Modelul și cântăreața au fost fotografiate sărutându-se pasional în timp ce se aflau în Portofino, săptămâna aceasta. Cele două și-au petrecut vacanța în superba locație, care este, de asemenea, locul unde Kourtney Kardashian și Travis Barker și-au ținut recent nunta. Cara Delevingne a purtat un top negru cu mânecă scurtă și pantaloni scurți cu dungi albastre, în timp ce partenera ei a purtat ceea ce părea a fi un top alb fără mâneci și pantaloni asortați. Ambele aveau părul desprins.

Momentul romantic dintre Cara Delevingne și Minke vine la patru luni după ce actrița a fost văzută sărutând-o pe Sienna Miller la Temple Bar din New York City. O sursă a spus că sărutul lor a avut loc la „o seară distractivă în oraș” cu alți prieteni.

„Sienna s-a sărutat cu un tip înalt, iar apoi s-a sărutat cu Cara. A fost ca o noapte distractivă în oraș.”, a declarat sursa pentru Page Six la vremea respectivă.

Actrița se identifică drept pansexuală

Cara Delevingne a dezvăluit în 2020 în cadrul unui interviu pentru Variety faptul că se identifică drept pansexuală.

„Voi rămâne întotdeauna pansexuală. Mă îndrăgostesc de o persoană și asta e. Sunt atrasă de persoană, nu de sexul pe care îl are.”

Odată cu trecerea timpului, vedeta a declarat că și-a acceptat sexualitatea și chiar a adus-o în viața ei de actriță. Cara Delevingne urmează să joace rolul iubitei Selenei Gomez în cel de-al doilea sezon al serialului Only Murders in the Building. „A fost uimitor ca cele două să se cunoască și să se simtă în largul lor”, a declarat John Hoffman, realizatorul serialului, despre cele două actrițe care sunt prietene de mulți ani.

