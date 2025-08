Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, este însărcinată. Primele declarații ale actriței: „Mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice”

Cabiria Morgenstern este însărcinată. Fiica Maiei Morgenstern a anunțat pe rețelele de socializare faptul că va deveni în curând mamă.

Pe Instagram, Cabiria Morgenstern a dezvăluit că este însărcinată. Anunțul ei a fost însoțit de mai multe imagini în care își arată cu mândrie burtica de gravidă. Actrița este discretă în ceea ce privește viața ei personală și nu a dezvăluit identitatea bărbatului cu care urmează să aibă un copil.

„Niște update-uri importante pe care nu le-am pus pe internet (decât prin story-uri, dar zic să rămână și aici pe amprenta digitală, pentru posteritate):

1. Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele câteva săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru.

2. Am dat (și luat!) disertația. Această informație este cu dedicație specială pentru @diana.buluga, pentru că m-a încurajat public aici pe insta și m-a pus în situația fără scăpare de a demonstra că pot :))

3. Cu ultimele forțe de dinainte de expulzie m-am pus pe organizat reprezentații AFCN-istice de Papiloma Party, deci stay tuned căci urmează vești despre când și unde se va relua spectacolul – în București și nu numai!

PS: acesta nu a fost un maternity shoot. I went there to serve face, dar @unstudiomic n-a ratat ocazia să prindă și burticul. Dar asta a fost acu’ mai bine de o lună – poate două? Sper să fac și un maternity shoot concret, dar momentan mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3. Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”, este anunțul făcut de Cabiria Morgenstern pe Instagram.