Brooklyn Beckham și logodnica sa, Nicola Peltz, au semnat un contract prenupțial

La începutul lunii iulie, Brooklyn Beckham, fiul în vârstă de 21 de ani al celebrului cuplu Victoria Beckham și David Beckham s-a logodit cu actrița Nicola Peltz, în vârstă de 25 de ani, cunoscută pentru rolul din ultimul film al seriei Transformers. Cei doi au o relație de aproape un an, primele imagini împreună ale acestora fiind postate pe conturile lor de Instagram la începutul anului.

Celebrul cuplu programase marele eveniment pentru luna septembrie a anului viitor, însă au fost nevoiți să îl amâne din cauza pandemiei de coronavirus.

„Inițial, nunta trebuia să aibă loc în septembrie 2021. Dar Brooklyn le-a spus prietenilor săi că au decis să o amâne fiindcă e mult prea riscant”, a declarat o sursă pentru The Mirror. Aceasta a mai adăugat și că, cel mai probabil, evenimentul va avea loc în 2022.

Cu toate acestea, cei doi tineri au decis să semneze un contract prenupțial pentru a proteja averile familiilor lor în cazul unei eventuale despărțiri. Atât Brooklyn, cât și Nicola provin din familii extrem de cunoscute și de înstărite, veniturile familiei Beckham ridicându-se la aproximativ 335 de milioane de lire sterline, iar Nelson Peltz deținând nu mai puțin de 1,1 miliarde de lire sterline.

O sursă apropiată celor doi a declarat pentru publicația The Sun că semnarea unui contract prenupțial este o practică extrem de des întâlnită în Statele Unite ale Americii și că toți membrii familiei Nicolei au semnat un astfel de aranjament.

„Decizia lui Brooklyn și a Nicolei de a lua măsuri legale a fost una reciprocă. Brooklyn a avut experiențe cu fete care erau disperate să intre în familia Beckham, așa că sunt foarte încântați că Nicola îl iubește pe Brooklyn pentru ceea ce este el. Și, bineînțeles, nu are nevoie de banii lui și are propria carieră de succes. Nu e complicat. În cazul improbabil al unei despărțiri, ambele părți vor ieși din căsnicie cu ce au investit. Asta incluzând bunuri sau proprietăți”, a afirmat sursa pentru The Sun.

Foto: Instagram

