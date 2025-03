Bella Santiago, primele declarații după ce a fost operată. Cum se simte artista: „Nici nu puteam să mă mișc”

Bella Santiago a fost supusă unei operații la genunchi după ce a suferit o accidentare gravă la schi. Artista a oferit primele mărturisiri după ce a trecut prin această operație și a dezvăluit cum se simte.

Bella Santiago a aflat de la medici faptul că, în urma accidentării de pe pârtia de schi, se confruntă cu o întindere de ligamente. Artista a urmat ședințe de terapie, însă acestea nu au dat roade, așa că a ales să se opereze.

„A venit ambulanța pe pârtie. Mi-au spus că este doar întindere de ligament și pot să mă recuperez acasă. Am așteptat două săptămâni, dar după două săptămâni simțeam că doare din ce în ce mai rău. S-a desumflat și eu cu soțul meu am decis să facem un RMN și am ajuns că trebuie să mă operez. M-am simțit mai bine după operație, pentru că înainte de operație nici nu puteam să mă mișc, să întind piciorul. Pentru mine a fost șocant, nu voiam să mă operez”, a declarat Bella Santiago în emisiunea Xtra Night Show.