Bella Hadid confirmă noua relație

La 24 de ani, Bella Hadid e din nou îndrăgostită. Supermodelul a postat o poză pe Instagram în care se îmbrățișează tandru cu un bărbat misterios despre care mulți cred că este Marc Kalman.

Bella Hadid a scris alături de această imagine: „Time of my life ⏳Sănătoasă, Ocupată și Iubită.” Fotografia este ultima dintr-un slide cu mai multe imagini cu Bella pe Riviera Franceză, cel mai probabil pregătindu-se de apariția ei la Cannes. Bella poartă un minuscul ansamblu Burberry roz, cu nelipsitele carouri ale brand-ului.

Deși fața bărbatului este abia vizibilă în instantaneul postat de Bella Hadid, fanii mai pricepuți într-ale Instagramului și bârfelor despre vedete, cum ar fi site-ul Deux Moi, îl bănuiesc deja de ceva vreme pe Kalman – un art director care a lucrat cu Travis Scott. Bărbatul a fost văzut luând prânzul cu supermodelul luna trecută, în West Village, New York.

Cea mai titrată relație de până acum a Bellei a fost cea cu The Weeknd, ea apărând pe o copertă de album a artistului și în videoclipul piesei In the Night. Cei doi s-au despărțit, însă, destul de repede, aparent din cauza faptului că programul lor nu le permitea mai deloc să fie împreună.

Toamna trecută, surse apropiate Bellei susțineau că aceasta se vede cu Duke Nicholson, nepotul legendarului actor Jack Nicholson. Cei doi ar fi făcut și o escapadă de weekend pentru a sărbători ziua de naștere a modelului, înainte ca Bella să plece într-o călătorie alături de prietenele ei.

Între prezentările de modă de la Paris, Hadid a făcut valuri la Cannes, unde a asistat la deschiderea festivalului de film și la premiera filmului Annette. Pentru apariția ei pe covorul roșu, a ales o rochie de epocă Jean Paul Gaultier, cu o trenă neagră și un guler înalt. Modelul a purtat bijuterii Chopard și a avut părul prins într-un coc elegant despărțit.

Foto: Instagram

