A treia zi la Cannes: ținute spectaculoase sau de-a dreptul excentrice pe covorul roșu

A treia zi la Cannes ne-a adus premierele pentru The Worst Person in the World, de Joachim Trier, Stillwater, de Tom McCarthy, și Lingui, the Sacred Bonds, de Mahamat-Saleh Haroun, dar și ședințele foto de zi pentru The Velvet Underground, de Todd Haynes și Tout s’est bien passe, de Francois Ozon. Și, firește, starurile și-au continuat defilarea pe covorul roșu.

Deși ținutele spectaculoase au apărut în numere mai mici decât în zilele trecute, a treia zi la Cannes a venit cu niște apariții memorabile. Printre ele, cea a lui Catrinel Marlon, pe care am văzut-o într-o rochie fabuloasă de la Iris van Herpen, designerul din Olanda care a îmbinat dintotdeauna (nu chiar, doar din 2007, de când și-a deschis casa) tehnologia (print 3D, dar și altele) cu meșteșugul couture. De altfel, van Herpen a fost și invitată cu ceva timp în urmă să se alăture Camerei Sindicale de Couture franceze, semn că inovația pe care a adus-o în modă e salutată de industrie.

Printre preferatele noastre din a treia zi la Cannes (și de oricând, și nu doar din punct de vedere vestimentar) se numără și Tilda Swinton – actrița și-a continuat periplul printre evenimentele zilei purtând o ținută Chanel Couture care poate că nu e neapărat spectaculoasă, dar e cu siguranță rafinată și foarte șic. Aceleași epitete se potrivesc și ținutei purtate de Camille Cottin pe covorul roșu. Actrița, pe care, dacă nu o știți încă din serialul Call My Agent, cu siguranță trebuie să o căutați, a purtat o rochie neagră impecabilă de la Dior și ne-a făcut o demonstrație despre ce înseamnă flerul franțuzesc când vine vorba despre modă. Camille joacă în Stillwater alături de Matt Damon și Abigail Breslin.

Titlu de ținuta serii, însă, în a treia zi la Cannes, îi revine lui Jodie Turner-Smith, care a apărut pe covorul roșu într-o rochie Gucci care a avut de toate, de la pene la ținte, piele, un corset, transparențe și o cantitate considerabilă de bijuterii. Încă nu am decis neapărat dacă ne place, dar cu siguranță nu poate fi ignorată.

De neignorat a fost și Elena Lenina, a cărei prezență la Cannes în cele mai trăsnite ținute face deja parte din tradiția festivalului și din peisaj. Până la urmă, ce ar fi festivalul fără aparițiile notabile ale prezentatoarei TV din Rusia care nu face altceva decât să caute, anual, atenție, utilizând pentru asta coafuri gigantice, accesorii dubioase și rochii pe care, probabil, și le construiește singură în restul anului?

Bonusul pentru a treia zi la Cannes vine de la Paz Vega, aproape mereu impecabilă – și cu siguranță și de data aceasta, într-o rochie Elie Saab. Iar un minus merge către Chiara Ferragni, a cărei apariție, într-o rochie Giambattista Valli, a părut cam șifonată și neinspirată pentru context.

