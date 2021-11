Andrei Ștefănescu vorbește despre problemele cu care se confruntă după infecția cu coronavirus

Andrei Ștefănescu a avut COVID-19 în iunie 2020. Prezentatorul TV nu a prezentat simptome grave, însă pentru a se asigura că starea lui de sănătate nu se înrăutățește, a fost internat la vremea respectivă la Spitalul „Matei Balș” pentru a fi sub supraveghere medicală.

Andrei Ștefănescu a fost invitat recent în emisiunea „Xtra Night Show” de pe Antena Stars, iar cu ocazia asta a dezvăluit că va face parte dintr-un documentar realizat de Antena 3 împreună cu CNN despre efectele pe termen lung ale bolii COVID-19. Artistul nu a oferit foarte multe detalii despre documentarul care fi difuzat la Antena 3. „Este vorba despre COVID, se face un documentar în care ei strâng cu ce rămâi după COVID. Nu este despre poveste, ce s-a scris despre boala mea, ci cu ce rămâi după COVID. Probabil că se vor face cercetări la nivel internațional pentru că boala în sine nu e cunoscută, repercusiunile bolii.”

În aceeași emisiune, Andrei Ștefănescu a povestit că starea lui de sănătate a fost afectată după infecția cu coronavirus. „Rămâi cu anumite probleme. Eu de atunci am început să-mi pierd vederea și nu este nici un fel de glumă. Starea de oboseală mare pe care o am. Uiți foarte multe lucruri, eu câteva luni după ce m-am vindecat am fost terorizat. Aveam proiecte în televiziune și uitam numele invitaților. Au fost probleme mari (…) E un documentar, un interviu amplu, foarte interesant și foarte bine făcut. Toți cei care s-au vindecat sau au trecut prin boală au rămas cu câte ceva. (…) Dacă îți cunoști corpul bine și ai făcut cât de cât mișcare, știi exact diferența. E o degradare aproape instantanee. E clar că nu mai ai aceleași capacități, din niciun punct de vedere”, a adăugat Andrei Ștefănescu în emisiunea „Xtra Night Show.”

Foto: Instagram

