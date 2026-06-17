Andreea Bănică, tare mândră de fiul său. O nouă reușită pentru Noah: „Încă un motiv…”

Andreea Bănică a avut un nou motiv de bucurie și mândrie în familie. Artista a participat la festivitatea de absolvire a fiului său, Noah.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică și fiul ei
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Finalul anului școlar a fost un motiv de bucurie și emoție pentru Andreea Bănică și familia sa. Artista a participat la festivitatea de absolvire a fiului ei, Noah, care a încheiat cu succes încă un an școlar.

Fiul Andreei Bănică a terminat încă un an școlar

Vizibil emoționată și mândră, vedeta a publicat pe Instagram mai multe imagini de la eveniment, surprinzând momente speciale din această zi importantă pentru băiețelul ei. Printre fotografii se numără și un cadru în care Andreea Bănică apare alături de Noah la finalul anului școlar, zâmbind fericiți după ceremonie.

Artista a însoțit imaginile de un mesaj scurt, dar plin de emoție, prin care și-a exprimat mândria față de reușita fiului său.

„Noah a terminat cu bine încă un an școlar. Încă un motiv de mândrie pentru noi” a scris Andreea Bănică pe rețelele sociale.

Recent, Andreea Bănică a împărtășit cu fanii săi pe Instagram câteva gânduri personale despre modul în care percepe viața la vârsta de 40 de ani.

Lecțiile învățate de Andreea Bănică

Postarea artistei a fost însoțită de mai multe imagini cu mesaje care reflectă lecțiile învățate de-a lungul anilor. Cunoscută pentru transparența ei, vedeta nu a ezitat să dezvăluie la ce obiceiuri a renunțat. Mesajul artistei vine ca o reflecție sinceră asupra maturizării și a schimbărilor de perspectivă care vin odată cu experiența de viață. Fanii au apreciat postarea, lăsând sute de comentarii de susținere și mesaje prin care recunosc că se regăsesc în aceste învățături.

„La 20 ani crezi că știi tot.
La 30 începi să înțelegi!
La 40 începi să trăiești altfel.
Sunt câteva lucruri pe care le-am învățat în timp.”, a scris Andreea Bănică în descrierea postării.

În imagini, artista a detaliat câteva principii pe care le aplică în viața sa de zi cu zi:

„Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă, Respectul reciproc, Liniștea mea valorează mai mult decât orice ceartă, Nu mai alerg după lucruri, aleg ce îmi face bine, Am învățat să spun NU fără vinovăție, Nu mai simt nevoia să demonstrez nimic nimănui, Poate cel mai important, am învățat să mă aleg pe mine”

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.' Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

„Am fost ofertată pentru emisiunea ‘Vorbește lumea de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

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Foto: Instagram

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