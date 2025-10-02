Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: „Am rămas șocată”

Andreea Bănică a plecat recent în Turcia pentru a-și finaliza o lucrare dentară, alegând orașul Izmir ca destinație. Din păcate, artista nu a avut parte de un zbor direct și a fost nevoită să facă o escală la Istanbul, unde a trăit o experiență neplăcută pe care nu o va uita prea curând.

Andreea Bănică, experiență neplăcută în Turcia

Vedeta, cunoscută pentru prezența ei activă în mediul online, a împărtășit fanilor detalii despre incidentul petrecut pe aeroportul din Istanbul. Ajunsă în terminal, Andreea Bănică nu a reușit să identifice poarta de îmbarcare pentru următorul zbor.

„Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Am coborât în Istanbul pentru că trebuie să iau cursa către Izmir și nu vedeam poarta afișată. Pe bilet nu mi-au pus poarta, normal, și încercam să deslușesc unde este poarta către Izmir. Avionul pleca la ora 13:00. Nu o găseam. Am găsit și eu o tanti, la un moment dat, la un ghișeu și o întreb: Fiți amabilă, mă puteți ajuta că nu găsesc poarta de îmbarcare către Izmir”, a povestit artista pe Instagram.

Andreea Bănică a mărturisit că a rămas uimită de reacția angajatei, care s-a arătat complet deranjată că i s-a cerut să o ajute.

„Mi-a zis: ‘Dar eu nu sunt aici să ajut oamenii’. Am zis: ‘Poftim?’ Dar de ce sunteți aici? Dacă are cineva nevoie de ajutor, dumneavoastră nu puteți să îl ajutați. Doar am pus o întrebare. Mi-a zis: Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată”, a mai spus Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică l-a concediat în trecut pe soțul ei

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea trăiesc de foarte mulți ani o poveste de dragoste. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, au întâmpinat și obstacole, dar pe care au reușit să le gestioneze și care le-au întărit și mai mult legătura. Recent, cântăreața a vorbit a vorbit despre perioada în care a decis ca ea și soțul ei să nu mai colaboreze din punct de vedere profesional. Andreea Bănică a explicat care a fost motivul și a precizat că în prezent Lucian Mitrea are o contribuție importantă în ceea ce privește cariera ei artistică.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

