Andreea Bănică a renunțat la look-ul ei obișnuit. Prin ce schimbare a trecut artista

Andreea Bănică a surprins din nou publicul, de data aceasta printr-o schimbare de look care marchează o nouă etapă în stilul său personal. După mai mulți ani în care a purtat părul blond, artista de 47 de ani a optat pentru un balayage sofisticat, aducând un aer fresh și modern imaginii sale.

Andreea Bănică, o nouă schimbare de look

Cântăreața nu s-a limitat la transformare, ci a filmat întregul proces la salon și a împărtășit clipurile cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Ea a explicat că tehnica balayage cere răbdare și i-a sfătuit pe fani să evite încercarea acesteia acasă. Rezultatul final îi evidențiază trăsăturile și îi conferă un aer mai fresh, primind aprecieri entuziaste din partea celor care o urmăresc.

Pe lângă schimbarea de look, Andreea Bănică a abordat și controversele din ultimele luni legate de ținutele sale. Unele critici din partea fanilor vizau alegerea outfiturilor la evenimente sau pe rețelele sociale. Artista a răspuns clar și ferm:

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”., a dezvăluit ea într-un interviu pentru Libertatea.

Andreea Bănică l-a concediat în trecut pe soțul ei

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea trăiesc de foarte mulți ani o poveste de dragoste. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, au întâmpinat și obstacole, dar pe care au reușit să le gestioneze și care le-au întărit și mai mult legătura. Recent, cântăreața a vorbit a vorbit despre perioada în care a decis ca ea și soțul ei să nu mai colaboreze din punct de vedere profesional. Andreea Bănică a explicat care a fost motivul și a precizat că în prezent Lucian Mitrea are o contribuție importantă în ceea ce privește cariera ei artistică.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

Citește și:

Mesajul transmis de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Indiferent de câte nebunii trăim…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro