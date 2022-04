Andreea Antonescu, declarații despre cum se menține în formă maximă la 39 de ani: „Încerc să am un stil de viață sănătos”

Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din România și a reușit pe parcursul anilor să se reinventeze și să își câștige o comunitate numeroasă de fani care îi urmăresc fiecare mișcare.

Pe lângă cariera de cântăreață, Andreea Antonescu s-a făcut remarcată și prin participarea la emisiunea concurs Survivor România 2021, când a făcut parte din echipa Faimoșilor și la show-ul Ferma.

Și pe plan personal, artista se poate declara o femeie împlinită. Are o fetiță superbă, Sienna, și deși a decis în 2019 să se despartă fostul ei partener, Traian Spak, cântăreața povestea într-un interviu recent pentru playtech.ro că acum are o nouă relație și este foarte fericită. Ea a subliniat și faptul că își dorește să se recăsătorească și și-ar mai dori un copil.

Artista a adăugat că actualul partener o cunoaște pe mama ei, în vreme ce fiicei sale, Sienna, nu i-a spus încă faptul că este într-o relație cu el.

Andreea Antonescu a vorbit și despre trucurile la care apelează pentru a fi în formă maximă.

„De un an de zile încoace am început să țin diete, mai precis de când am ieșit din cele două reality show-uri la care am participat. Acolo am fost supusă unor provocări și pentru că lucrul ăsta a început să se observe pe corpul meu am decis că, la vârsta pe care o am, ar fi momentul potrivit să încep să investesc în fizicul meu”, a declarat ea pentru click.ro.