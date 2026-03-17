Andra și Cătălin Măruță, mesaje emoționante pentru fiul lor. David a împlinit 15 ani: „Să rămâi mereu așa”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andra a trăit un moment emoționant pe 16 martie 2026, când fiul ei, David Măruță, a împlinit 15 ani. Cu această ocazie, artista i-a dedicat un mesaj special, în care a vorbit despre schimbarea profundă pe care a simțit-o în viața ei odată cu venirea lui pe lume.

Artista și jurata emisiunii Românii au talent a ales să își exprime public sentimentele, împărtășind cu fanii cât de mult a însemnat pentru ea momentul în care a devenit mamă. Pe măsură ce David crește și se apropie de maturitate, Andra a evidențiat trăsăturile frumoase care îl definesc. Artista s-a arătat impresionată de evoluția lui și de felul în care reușește să aducă bucurie în jurul său.

„Astăzi, în familia noastră, e o zi specială.

David împlinește 15 ani.

15 ani de când viața noastră s-a schimbat și a devenit mai plină de râsete, energie, întrebări, aventuri și momente pe care nu le vo uita niciodată. David, suntem mândri de tine și de felul în care crești. De bunătatea ta, de curiozitatea ta și de felul tău de a vedea lumea. Îți dorim să rămâi mereu așa: liber, curios, curajos și cu inima deschisă. Să ai parte de prieteni buni, de multe bucurii și de drumuri frumoase în viață. Pentru noi vei fi mereu băiatul nostru, fratele Evei, bucuria noastră. La mulți ani, David! Te iubim.

Mama, Tata și Eva , a transmis familia lui.”

Cătălin Măruță a publicat și o fotografie separată cu fiul lui, David, transmițând un mesaj special:

„La mulți ani celui mai cool adolescent @marutadavid. Felicitări pentru ceea ce EȘTI, pentru ceea ce vei fi… Un băiat foarte educat și foarte sufletist! Te prețuim și te iubim”, a scris Cătălin Măruță pe Instagram.

Răspunsul lui David

La rândul său, tânărul sărbătorit a marcat momentul printr-un mesaj public, în care le-a mulțumit celor apropiați pentru sprijinul constant. El i-a menționat pe părinții săi, Cătălin Măruță și Andra, pe sora sa, Eva, dar și pe bunici și prieteni.

„Astăzi împlinesc 15 ani. Vreau să le mulțumesc părinților mei, Evei, bunicilor și prietenilor mei pentru că sunt mereu lângă mine. Mulțumesc și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și s-au gândit la mine azi. 15 ani… și abia începe aventura.”

Schimbarea profesională a lui Cătălin Măruță pare să fi adus un suflu nou în viața sa personală. Mai mult timp liber înseamnă mai multe experiențe împărtășite cu familia, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Fanii au transmis mesaje de susținere și apreciere, bucurându-se să îl vadă pe prezentator într-o perioadă echilibrată și împlinită, după ce a fost și într-o vacanță recent cu familia.

În plan familial, Andra a vorbit deschis despre modul în care ea și soțul său își împart responsabilitățile legate de creșterea copiilor. Artista subliniază că regulile și comunicarea constantă sunt esențiale pentru armonia din familie și recunoaște că rolul de părinte presupune echilibru între fermitate și înțelegere.

„Eu sunt părintele care spune NU. Eu spun și DA, dar spun și NU având în vedere că petrec mai mult timp cu ei. Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU. Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei. De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea. Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro