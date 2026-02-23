Cătălin Măruță și familia lui au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: „Împreună, fără grabă, fără zgomot…”

Cătălin Măruță și familia lui au plecat într-o vacanță de vis departe de România.

Cătălin Măruță și familia lui au plecat din România. Ce destinație de vacanță au ales: "Împreună, fără grabă, fără zgomot..."

Cătălin Măruță se bucură de o perioadă mai liniștită după despărțirea de PRO TV și profită de timpul câștigat pentru a fi alături de familie. Prezentatorul petrece clipe speciale cu soția sa, Andra, și cu cei doi copii ai lor, Eva și David, într-o vacanță care marchează începutul unei noi etape în viața lor.

Cătălin Măruță și familia, vacanță de vis

După ani în care programul profesional a fost extrem de solicitant, fostul moderator TV pare să fi regăsit echilibrul între viața publică și cea personală. Pe 6 februarie 2026, el și-a luat rămas-bun de la public în ultima ediție a emisiunii pe care a prezentat-o timp de 18 ani, încheind astfel un capitol important din cariera sa.

La scurt timp după această schimbare majoră, familia a decis să plece într-o vacanță menită să le ofere relaxare și timp petrecut împreună, fără presiunea unui program strict. Prezentatorul a împărtășit gândurile sale pe rețelele de socializare, subliniind importanța momentelor petrecute în familie:

„Vacanţele nu sunt doar despre locuri… sunt despre timp. Despre noi, împreună, fără grabă, fără zgomot”.

În prezent, familia Măruță se află în Dubai, destinație aleasă pentru câteva zile de relaxare și reconectare. Pentru Cătălin Măruță, experiența nu a fost doar despre odihnă, ci și despre activități simple, dar încărcate de sens. Prezentatorul a petrecut timp de calitate cu fiul său, David, inclusiv într-o ieșire la pescuit, un moment care reflectă dorința sa de a se bucura de lucrurile mici, dar autentice.

Schimbarea profesională pare să fi adus un suflu nou în viața sa personală. Mai mult timp liber înseamnă mai multe experiențe împărtășite cu familia, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Fanii au transmis mesaje de susținere și apreciere, bucurându-se să îl vadă pe prezentator într-o perioadă echilibrată și împlinită.

În plan familial, Andra a vorbit deschis despre modul în care ea și soțul său își împart responsabilitățile legate de creșterea copiilor. Artista subliniază că regulile și comunicarea constantă sunt esențiale pentru armonia din familie și recunoaște că rolul de părinte presupune echilibru între fermitate și înțelegere.

„Eu sunt părintele care spune NU. Eu spun și DA, dar spun și NU având în vedere că petrec mai mult timp cu ei. Cătălin îi duce dimineața la școală, eu îi iau și apoi merg cu ei la meditații, la activități și evident că îmi cereau tot felul de lucruri și am învățat să spun și NU. Dar sunt niște copii tare înțelegători și buni. Au înțeles pentru că am avut de fiecare dată argumentele bune, le-am explicat. Vorbesc foarte mult cu ei. De fapt, amândoi vorbim foarte mult cu ei, le explicăm absolut tot ce se întâmplă cu familia noastră. Mi se pare că singura soluție ca să-i ții pe copiii tăi aproape este comunicarea, iubirea. Noi asta încercăm. Nu știm dacă asta este cea mai bună metodă, dar asta știm noi și până acum a funcționat”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Cătălin Măruță, mesaj după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV

Pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a transmis un mesaj referitor la încheierea acestui capitol important din parcursul său profesional. PRO TV a decis să închidă formatul „La Măruță” după 18 ani de difuzare.

„A fost ultima emisiune „La Măruță” și se cuvine să mai spun aici câteva gânduri.
Oricât mi-am propus să nu pun presiune pe mine cu această despărțire, a fost tare grea această săptămână. A fost foarte emoționant să retrăiesc împreună cu colegii mei momentele cu personalități excepționale (pe care le-am admirat de copil și am fost privilegiat să-i întâlnesc), să-mi iau zilnic un alt „la revedere' simbolic de la fiecare realizator al rubricilor din emisiune, sau de la invitați. M-am emoționat de multe ori, la vedere sau mai pe ascuns chiar dacă știu că îi voi reîntâlni pe toți și vom fi alături în momentele importante din viețile noastre. Îi iubesc mult pe colegii mei și le mulțumesc, și aici, din suflet.
Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții, prietenii, descoperiri, lecții, greșeli, victorii și vreau să vă mai mulțumesc și dvs încă o dată că ați făcut parte din drumul meu prin viață și ne-ați fost alături, mie și colegilor mei, în toți acești ani. Este un privilegiu…
Port tuturor o imensă recunoștiță pentru tot ce ați adus în viața mea, pentru ceea ce am devenit astăzi – un om mai bun, un tată și un soț bun, extraordinar de mândru de toți cei cu care m-am înconjurat de-a lungul anilor.
Știu că mulți dintre dvs ne veți urma în proiectele noastre viitoare și vă mulțumim de acum…
Vreau să mai adaug ceva ce am realizat încă o dată în aceste zile, ceva care cred că e valabil pentru cei mai mulți dintre noi, indiferent de meserie: din orice întâmplare a vieții noastre păstrăm emoțiile ei.
Depinde de noi cum transformăm aceste emoții în amintiri pentru o viață, amintiri care să dea aripi multora.
Nu vreau să fiu mai filozof decât mă știți, dar… contează mult ce amintiri ne facem în fiecare zi.

