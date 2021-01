Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre vacanța din Republica Dominicană

Anca Țurcașiu a avut parte de o vacanță de vis în Republica Dominicană. Artista în vârstă de 50 de ani are o formă fizică de invidiat și a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare imagini din vacanță.

Anca Țurcașiu a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la modul în care a ales această destinație pentru vacanță în cadrul emisiunii „Teo Show” de pe Kanal D. Ea a mărturisit că nu avea planuri și că totul a fost spontan. „De foarte multă vreme îmi doresc să ajung acolo. A fost o întâmplare minunată a vieții mele, am fost condusă de soartă să fac asta pentru că nu a fost absolut nimic plănuit. Cred că până în Crăciun, dacă nu imediat după, stăteam singură pe canapeaua de la mine din sufragerie și mă gândeam oare cum o să îmi petrec primul Revelion din viața mea, de când sunt artist (…) singură pe canapea, probabil uitându-mă la televizor.”

Artista a adăugat că își dorește ca acest an să fie cel mai bun din viața ei. „Am luat telefonul, am găsit primul site de călătorii, m-am uitat să fie un preţ cât de cât rezonabil, am vorbit cu o prietenă şi a doua zi aveam biletele de avion, testele Covid au venit cu câteva ore înainte de plecare. A fost o încărcare de baterii după o perioadă lungă în care simțeam nevoia să primesc asta. Mi-am spus că 2021 va fi cel mai bun an din viaţa mea.”

„Am învățat foarte multe lecții din anul care a trecut și vreau să încerc să trăiesc foarte mult în prezent, să nu mă mai agăţ de trecut și nici să-mi mai fac planuri pentru viitor. Trebuie să treacă nişte timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorţ”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Teo Show.

În luna iulie a anului trecut, Anca Țurcașiu a anunțat că ea și soțul ei, medicul Cristian Georgescu, au divorțat, după un mariaj care a durat 22 de ani. „Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!”, mărturisea artista la vremea respectivă.

