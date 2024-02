Anca Neacșu, momente dificile după despărțirea de fostul ei soț: „Sunt obosită, epuizată”

Anca Neacșu a vorbit cu sinceritate despre perioada pe care o traversează după despărțirea de fostul ei soț, Serkan Yaman.

De-a lungul anilor, Anca Neacșu a păstrat discreția în ceea ce privește viața ei amoroasă, iar anunțul că divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea. Recent, artista a dezvăluit că trece printr-o perioadă foarte aglomerată din punct de vedere profesional și că își dorește să fie rezervată cu aparițiile ei mondene.

„Mie nu-mi place să mai apar pe undeva. Eu nu sunt mondenă. Eu vreau doar să merg să cânt la concerte. Sunt obosită, epuizată . E perioada aceasta de vară, foarte solicitantă. Sunt foarte aglomerată, nu apuc să dorm suficient, majoritatea concertelor au fost la distanțe mari de casă. Am cântări și zilele astea, solo. Cânt în paralel, și cu ASIA, dar doar la festivaluri mari. Abia ne-am format… În plus, eu aveam stabilite concertele mele mai demult. Nu mai sunt sociabilă. Mă invită lumea să ies, dar refuz, nu-mi place. Eu stau în lumea mea, sunt liniștită așa. Când eram mai puștoaică, era altfel. Acum doar merg, cânt, mă întorc acasă. Sunt singură, chiar nu-mi mai trebuie să mă implic în vreo relație”, a declarat Anca Neacșu pentru cancan.ro .

În urmă cu un an, Anca Neacșu, membra trupei A.S.I.A., a anunțat că divorțează după 10 ani de căsătorie.

Anca Neacșu și Serkan Yaman, un om de afaceri din Turcia, au trăit o poveste de dragoste frumoasă și și-au petrecut o bună parte din căsnicie în țara bărbatului după ce s-au căsătorit în 2012. Cei doi s-au cunoscut în Turcia și au stabilit atunci că vor discuta prin scrisori, fiind la distanță. Apoi, Serkan Yaman a surprins-o când a venit în România cu un inel pentru a o cere în căsătorie. Cântăreața a avut atunci și o surpriză neplăcută, aflând că omul de afaceri era căsătorit și are un copil, însă acesta a divorțat, iar cei doi s-au căsătorit ulterior.

Și acum, la un an de când au decis că se despartă, Anca Neacșu nu a putut divorța. Deși artista este hotărâtă ca despărțirea să fie făcută și în acte, lucrurile s-au complicat între timp pentru că soțul ei, Serkan Yaman, nu și-a făcut apariția la proces. Din 2022, de când s-a aflat informația că s-au separat, și până în prezent, a tot fost reprogramat procesul lor pentru că Serkan Yaman a refuzat să se prezinte. Pe 31 mai 2023, cântăreața a mers însoțită de mama ei la tribunal, însă Serkan Yaman tot nu a venit.

„Încercăm încă o dată. Ori acum, ori data viitoare. Cred că ni se va mai da un termen. Nu avem copil, ar trebui să fie un divorț foarte ușor. Am fost ghinionistă, am înțeles că sunt cazuri foarte rare. Știam că nu se va prezenta. Știam ce se va întâmpla. E trist pentru orice cuplu. Eu nu am vrut să fiu liberă, acum dacă tot suntem separați, să fim liberi și în acte”, a spus Anca Neacșu la Antena Stars, citată de spynews.ro.