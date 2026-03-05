Alina Pușcaș, dezvăluiri despre tensiunile cu Andreea Bălan și culisele emisiunii Te cunosc de undeva: „Știu să îmi respect…”

Alina Pușcaș a reacționat în urma declarațiilor făcute de Andreea Bălan despre ea.

Relația dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș a fost mult timp percepută de public ca una apropiată, mai ales pentru că ambele au făcut parte ani la rând din echipa emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. În realitate, lucrurile din culise ar fi stat diferit, iar între cele două vedete ar fi existat tensiuni care nu au fost vizibile pentru telespectatori.

Alina Pușcaș, replică pentru Andreea Bălan

Alina Pușcaș a comentat recent declarațiile făcute de Andreea Bălan în cadrul unei emisiuni TV, susținând că își respectă contractele de confidențialitate și are altă definiție a termenului „familie” utilizat de artistă.

„Eu atât doresc să spun: de când lucrez în televiziune, știu să îmi respect contractele de confidențialitate, iar termenul de „familie”, în acest context, nu există pentru mine. Familia mea este strict ceea ce ține de soțul meu, copiii mei și rudele de sânge. În rest, prieteni, cunoștințe, colegi de muncă”, a spus ea pentru viva.ro.

Andreea Bălan, despre tensiunile cu Alina Pușcaș

Show-ul de transformări de la Antena 1 este unul dintre cele mai longevive formate de divertisment din România și a adunat de-a lungul anilor numeroase nume cunoscute din televiziune și muzică. Printre acestea s-au numărat și Andreea Bălan, în rol de jurată, și Alina Pușcaș, care a fost una dintre prezentatoarele emisiunii încă din primele sezoane.

Pentru public, prezența lor constantă pe același platou a creat impresia unei relații apropiate. Totuși, în spatele camerelor, lucrurile nu ar fi fost întotdeauna la fel de armonioase. Chiar dacă au colaborat pe plan profesional pentru ca emisiunea să funcționeze fără probleme, legătura personală dintre ele nu ar fi fost una foarte apropiată.

În 2024, Andreea Bălan a anunțat că părăsește proiectul, după mai bine de un deceniu petrecut la masa juriului. Artista a fost implicată în 19 sezoane ale emisiunii și a făcut parte din echipă timp de 12 ani, devenind una dintre figurile definitorii ale show-ului. Decizia de a se retrage a venit în contextul în care cântăreața și-a dorit să se concentreze mai mult pe viața personală și pe proiectele sale artistice.

Subiectul relației cu Alina Pușcaș a revenit însă în atenție recent, după ce Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea moderată de Cătălin Măruță. În cadrul rubricii „sosurile picante”, invitații trebuie să răspundă la întrebări incomode sau să guste din sosuri extrem de iute.

La un moment dat, artista a extras un bilețel cu o întrebare directă: să numească o vedetă din România pe care ar prefera să o evite la o petrecere. Fără să ezite prea mult, Andreea Bălan a rostit numele Alinei Pușcaș. Întrebată ulterior care este motivul, cântăreața a explicat că lucrurile dintre ele s-au schimbat în timp. Dacă la început atmosfera din echipa emisiunii era una apropiată, pe parcurs relația dintre ele s-ar fi deteriorat.

„Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut”, a spus Andreea Bălan la emisiunea „La Măruță.”

Ce a spus Andreea Bălan despre Mihai Petre

În cadrul rubricii sosurilor picante din emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, Andreea Bălan a dezvăluit care sunt vedetele din România pe care le consideră antipatice, dar și motivul. Artista l-a adus în discuție și pe Mihai Petre, fostul ei coleg din show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. 

„Mihai Petre nu are limite, nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț oriunde este, ceea ce nu e ok.”

Andreea Bălan a făcut declarații neașteptate și despre Ilona Brezoianu

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a făcut declarații acide referitoare la prestația actriței Ilona Brezoianu în emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

„A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”, a spus Andreea Bălan în direct la PRO TV.

Foto: Arhiva ELLE

