Alina Eremia, imagini din vacanță alături de iubitul ei

Alina Eremia și iubitul ei, Edi Barbu, se află într-o vacanță în Maldive. Spre încântarea fanilor, artista a publicat mai multe imagini, printre care și alături de iubitul ei, în ipostaze romantice.

„Persoana pe care o sun atunci când sunt tristă și atunci când sunt fericită”, a scris Alina Eremia alături de imaginile cu iubitul ei.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Pe 22 octombrie, Alina Eremia a lansat single-ul „Noi”. Piesa este cu atât mai specială pentru ea cu cât Edi, iubitul ei, este protagonistul videoclipului alături de ea. „Dacă fiecare piesă pe care o lansez este specială pentru mine, „Noi” are ceva în plus și nu pentru că este cea mai recentă, dar, total neintenționat și probabil din subconștient, se inspiră din viața mea și mai exact, perioada în care l-am întâlnit pe Edi, iubitul meu. De aceea, mi-am și dorit să fie prezent în videoclip, pentru că întărește și mai mult mesajul și face totul autentic. Am trăit pe pielea mea faptul că iubirea îți dă speranță”, a declarat Alina Eremia la momentul lansării piesei.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Deși este o artistă discretă cu viața personală, Alina Eremia a mai publicat pe rețelele de socializare imagini cu iubitul ei.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

Alina Eremia și Edi Barbu formează un cuplu de cinci ani. Cei doi s-au cunoscut la sala de sport, iar din 2017 locuiesc și împreună. În urmă cu doi ani, Alina vorbea pentru prima dată despre povestea de dragoste pe care o trăiește. „Cel mai mult îl iubesc atunci când suntem noi doi, pentru că se simte cel mai mult în largul lui. Ce apreciez cel mai mult la el este autocontrolul. Are o putere fantastică de a-și impune ceva și de a nu se abate de la acel lucru”, a declarat artista într-un interviu pentru revista Unica.

Citește și:

Andreea Bălan face noi dezvăluiri inedite despre viața personală

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro