Alina Eremia, despre dorința de a deveni mamă. Ce a dezvăluit artista despre soțul ei, Edi Barbu: „Mă sperie…”

Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu. Artista a vorbit deschis și despre dorința de a avea un copil împreună cu el.

Alina Eremia, despre dorința de a deveni mamă

Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, s-au căsătorit în vara anului 2025. Artista și partenerul ei trăiesc o poveste de dragoste de mulți ani, iar cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Recent, artista a recunoscut că are o serie de frici referitoare la rolul de mamă.

„Mă sperie, de fapt, frica de necunoscut, frica că nu o să știu să tratez lucrurile așa cum trebuie, dar cine știe? E o chestie pe care o înveți pe parcurs, să fii o mamă bună. Am tot felul de preconcepții despre cum ar trebui să fie lucrurile, dar vreau să mi le anihilez, pentru că nu cred că este sănătos. Cred că important este să fii acolo și să fii prezent”, a spus Alina Eremia în podcastul „Unu Noaptea”.

Alina Eremia consideră că secretul unei relații armonioase constă în împărtășirea valorilor și a sentimentelor.

„Ca o relație ca să funcționeze cred că trebuie să se sprijine pe o prietenie adevărată, pe lângă sentimentele de iubire. Cred că trebuie să existe o compatibilitate din punct de vedere al valorilor și optică. Dacă perspectivele sunt foarte diferite, e foarte greu să ajungi la o congruență. Da, la prima vedere, ni s-au intersectat privirile și instant s-a aprins flacăra.”

Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024.

Pe contul ei de Instagram, Alina Eremia a făcut câteva declarații succinte după nunta cu Edi Barbu. Artista a ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care s-au gândit la ei și le-au transmis urări de bine.

„Vă salută familia Barbu, proaspăt lansată pe piață, după ce s-a semnat contractul. Voiam să vă mulțumim din suflet pentru toate urările, toate mesajele, să stiți că ne-au ajuns direct la inimă. Vă mulțumim.”

Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit

Pe Instagram, Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche.

A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia pe Instagram.

Alina Eremia a ales ca la eveniment să aibă două rochii, una lungă, tip sirenă, cu dantelă și corset, și una scurtă, cu umerii goi și cu cristale.

Alina Eremia, despre relația cu Edi Barbu

Alina Eremia și Edi Barbu s-au întâlnit pentru prima dată la sala de sport. S-au apropiat, iar în timp legătura lor a evoluat spre una amoroasă. În spatele relației lor, nu este o rețetă perfectă, după cum a declarat artista recent.

„Se spune că dragostea te ajută sa înflorești și chiar cred că asta mi s-a întâmplat. Nu există rețetă perfectă. Ne iubim atât calitățile, cât și defectele, comunicăm foarte bine, suntem și foarte buni prieteni, ne distrăm unul în compania celuilalt. Ne alegem în fiecare zi”, a spus Alina Eremia pentru VIVA!

Alina Eremia a mai dezvăluit care sunt calitățile pe care le apreciază cel mai mult la partenerul ei.

„Edi este o persoană mai rezervată. Știa că sunt persoană publică și a lăsat să curgă lucrurile firesc. Nu a vrut să grăbească nimic. Iubesc faptul că este un om integru, sufletist, inteligent, înțelept, cu o mentalitate foarte sănătoasă, extrem de disciplinat și muncitor. Cred că îi place la mine că sunt copilăroasă, expansivă, empatică, dar cred că cel mai în măsură să răspundă este el.”

În ceea ce privește conflictele din relația lor de cuplu, Alina Eremia a dezvăluit cum anume le gestionează cei doi, recunoscând faptul că nu pot sta supărați unul pe celălalt mai mult de câteva ore.

„Suntem două caractere foarte puternice și prietenii noștri se amuză când avem o discuție în contradictoriu, pentru că ne stimulăm unul pe celălalt și venim cu argumente care mai de care mai solide. De obicei, eu sunt mai impulsivă și mă cert, el nu prea se ceartă cu mine, iar la final mereu terminăm prin a râde. Niciodată nu am stat supărați mai mult de o oră, două”, a completat artista pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

