Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut are o nouă tunsoare

Alexia Eram și-a surprins urmăritorii de pe rețelele sociale cu o schimbare de look pe care a decis să o împărtășească pas cu pas cu fanii ei. Creatoarea de conținut a publicat pe Instagram un reel în care a documentat transformarea, de la primele momente petrecute pe scaunul hairstylistului până la rezultatul final.

Alexia Eram a apelat la o schimbare de look spectaculoasă

În imaginile postate online, fiica Andreei Esca apare vizibil emoționată înainte de tunsoare, însă pe măsură ce procesul avansează, entuziasmul ei devine tot mai evident. La final, Alexia nu și-a putut ascunde bucuria când și-a văzut noul look în oglindă.

Tânăra a optat pentru o tunsoare bob, un stil modern și elegant care îi schimbă vizibil imaginea. Noul look îi evidențiază trăsăturile și îi oferă un aer proaspăt, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

Alături de clipul video, Alexia Eram a transmis și un mesaj scurt, în care și-a exprimat entuziasmul pentru schimbare: „NEW HAAAAIR!!! @dragosolteanu_”.

Clipul ei a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, iar mulți dintre urmăritori au felicitat-o pentru curajul de a încerca o transformare diferită.

Alexia Eram, despre principiile preluate de la Andreea Esca

Plină de energie și mereu implicată în proiecte, Alexia recunoaște că nu suportă să stea degeaba. Pentru a-și menține ritmul alert, se bazează pe un sfat primit de la mama sa, care a devenit un adevărat motto în viața ei.

„Am o vorbă pe care mi-o repet de la mama: Când nu mai pot, mai pot puțin. Asta unu, și doi, nu știu, așa este firea mea. Dacă stau mai mult de o zi fără să fac nimic, înebunesc, la ora 12 deja întreb dacă avem ceva de făcut, și când am prea multe de făcut, spun: Aoleu, ce aș sta o zi”, a declarat Alexia pentru Spynews.ro.

Tânăra a vorbit despre valorile esențiale pe care le-a preluat din familie și despre cât de mult muncește pentru a-și menține succesul. Deși mulți ar putea considera că activitatea sa nu este solicitantă, Alexia subliniază că munca de influencer implică atât efort fizic, cât și mental.

„Trebuie să muncești pentru tot ceea ce ai, să respecți pe toată lumea, și, când nu mai poți, mai poți un pic. Am un job foarte solicitant, pentru oamenii care nu știu, este un job atât psihic, cât și fizic, pentru că stăm foarte multe ore la filmări, evenimente și așa mai departe. Dar, fiecare job vine cu lucruri pozitive și negative, nu?”, a mai spus aceasta.

Rutina zilnică a Alexiei este una extrem de intensă, începând de la primele ore ale dimineții și continuând cu un program încărcat de filmări și evenimente: „Încep la 6 dimineața, make-up, filmăm, filmăm, filmăm, eveniment, eveniment, eveniment”, a adăugat vedeta.

