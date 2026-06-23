Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au împlinit 13 ani de căsnicie. Mesajul transmis de prezentatoarea de la Antena 1: „Tot așa”

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Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu, au marcat 13 ani de la căsătorie. Deși sunt cunoscuți pentru discreția cu care își protejează viața de familie, prezentatoarea de la Antena 1 a ales să împărtășească cu admiratorii câteva imagini speciale de la cununia civilă.

Alessandra Stoicescu, imagini de la cununie

Vedeta a publicat pe rețelele sociale fotografii rare din ziua în care și-au oficializat relația și a însoțit postarea de un mesaj simplu, dar plin de emoție. Prezentatoarea știrilor de la Antena 1 a împărtășit momente din timpul cununiei civile, care a avut loc în urmă cu 13 ani.

„De 13 ani, tot așa. La mulți ani nouă!”, a scris Alessandra Stoicescu pe Instagram.

Povestea lor a început în cadrul trustului Intact, acolo unde cei doi au fost mai întâi colegi. În timp, relația profesională s-a transformat într-una sentimentală, iar în 2013 au spus „da”.

În trecut, jurnalista a dezvăluit că soțul ei a cucerit-o prin romantism și că ingredientele care le-au consolidat căsnicia sunt încrederea, buna dispoziție și capacitatea de a evita rutina.

„Secretul căsniciei noastre perfecte: încrederea, zâmbetul, umorul și plimbatul în ploaie. Și dragostea, desigur. Numai noi știm ce facem ca să nu intervină monotonia, asta rămâne secret. Cu buchete de flori m-a cucerit. Cu zâmbete, dragoste și, da, florile sunt rețeta care nu dă greș niciodată. Știe să facă niște buchete absolut superbe. Cu asta m-a cucerit de la început”, mărturisea Alessandra în trecut, conform Cancan.ro.

Cei doi sunt părinții unei fetițe, Sara Maria, care va împlini 7 ani pe 29 iulie. Pentru Alessandra Stoicescu, devenită mamă la 43 de ani, venirea pe lume a micuței a reprezentat un moment cu totul special. Sergiu Constantinescu mai are o fiică, Bianca, dintr-o relație anterioară, iar prezentatoarea are o relație apropiată și cu aceasta.

Alessandra Stoicescu își ferește fiica de ecranul telefonului

Alessandra Stoicescu a vorbit recent despre modul în care își limitează accesul fiicei sale, Sara Maria Francesca, la tehnologie. Prezentatoarea TV a subliniat că refuză ca micuța să își petreacă timpul în fața ecranelor și nu consideră telefonul un „ajutor” pentru părinți atunci când copiii se plictisesc. Ea crede că pauzele sunt, de fapt, momente ideale pentru a stimula creativitatea celor mici.

Alessandra Stoicescu a oferit un exemplu concret dintr-o zi în care Sara a așteptat-o în culisele unui eveniment important. În timp ce ea prezenta lansarea de carte a chef-ului Richard Abou Zaki, Alessandra a ales să nu îi ofere telefonul fiicei sale pentru a o ține ocupată, ci a apelat la metode mai clasice pentru a-i capta atenția.

„Această fotografie este făcută într-o duminică, în ziua în care eu prezentam lansarea de carte a Chef Richard Abou Zaki. Sara nu putea să stea lângă mine pe scenă. A trebuit să mă aștepte. Desigur, cel mai simplu ar fi fost să-i dau telefonul, să se joace în liniște. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Cred că un copil poate să se joace cu o jucărie, cât de mică, cu un creion, cu o foaie de hârtie. Nu spun că tehnologia este rea, dar principiul meu rămâne același: nu vreau să fie soluția la orice moment de așteptare”, a transmis Alessandra Stoicescu pe Instagram.

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Foto: Instagram

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