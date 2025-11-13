Alessandra Stoicescu, urare emoționantă pentru soțul ei de ziua lui de naștere: „Sunt norocoasă”

Alessandra Stoicescu a trăit o zi cu o încărcătură emoțională aparte, odată cu aniversarea soțului său, Sergiu Constantin.

Alessandra Stoicescu, mesaj pentru soțul ei

Alessandra Stoicescu a sărbătorit ziua de naștere a soțului ei, Sergiu Constantinescu, cu un mesaj simplu, dar plin de afecțiune. Prezentatoarea de la Observator 19 a ales să împărtășească câteva fotografii cu soțul și fiica lor, scriind: „La mulți ani! Sunt norocoasă că ești”. În același timp, a lăsat clar că preferă să păstreze intimitatea: „restul declarațiilor rămân în privat”.

Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, fiind împreună de peste 12 ani. S-au căsătorit în octombrie 2013 și, împreună cu fiica lor, Sara, construiesc o familie în care respectul, echilibrul și dragostea sunt priorități. Sergiu Constantinescu are și o fiică dintr-o relație anterioară, iar Alessandra a reușit să transforme această familie extinsă într-un cămin armonios.

Detalii despre viața cu soțul ei

Alessandra Stoicescu a devenit mamă în 2019, la vârsta de 43 de ani, și a povestit în mai multe rânduri că venirea Sarei pe lume a fost o binecuvântare. De atunci, fiecare aniversare reprezintă o celebrare a iubirii și a miracolului familiei.

Alături de soțul ei, Sergiu Constantinescu, cu care este căsătorită din 2013, prezentatoarea TV trăiește o poveste de dragoste discretă, dar solidă. Într-un interviu anterior, Alessandra a vorbit cu sinceritate despre relația lor:

„Nu e mult timp în doi, dar îl prețuim pentru că, până la urmă, amintirile frumoase formează unul dintre ingredientele care stau la baza unei relații de durată. Și nouă ne și place să facem colecție de amintiri plăcute. Apoi, desigur, contează enorm și munca în echipă pentru tot ce avem, respectul, admirația, dar toate acestea fără iubirea profundă pe care o avem unul pentru celălalt n-ar face să funcționeze căsnicia atât de bine.”, a spus ea pentru Libertatea.

Sergiu Constantinescu mai are o fiică dintr-o relație anterioară, iar viața de familie pe care o împărtășește astăzi cu Alessandra și Sara pare să le aducă echilibru și împlinire.

În cadrul unui interviu acordat acordat acum ceva timp, Alessandra Stoicescu a vorbit cu emoție despre fiica ei, Sara Maria Francesca.

„Sara este bucuria noastră și, de fapt, ea e cea care ne dă energie în fiecare zi. Ne motivează fantastic, mergem peste tot împreună încă de când s-a născut și ne distrăm foarte bine în trei. Tot timpul petrecut cu ea este un cadou prețios de la viață pentru care sunt extrem de recunoscătoare și de fericită”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru OK! Magazine.

Alessandra Stoicescu a mai mărturisit că fiica ei, Sara Maria Francesca, are o personalitate extrem de puternică. Ea și soțul ei, Sergiu Constantinescu, încearcă să nu o răsfețe foarte mult și îi ofere acesteia o educație echilibrată și armonioasă.

„E șefă peste tot, în primul rând în casă, desigur, unde noi ne străduim să nu îi facem toate poftele și să o educăm cât mai echilibrat posibil, dar și în grupurile ei de prieteni. Are o personalitate foarte puternică și mă bucură mult asta, sper să rămână așa și să aibă parte în viață de oameni care să susțină modul ei de a fi pe toate planurile. Îmi amintesc de o vacanță, Sara nu avea nici trei ani, iar pe partea de insulă unde eram nu prea erau copii, cei mai apropiați, la distanță de câteva căsuțe, fiind doi băieți mai mari cu familia lor. M-am și gândit că zece zile Sara se va juca doar singură și cu noi, fără copii, deoarece cei doi băieți mai mari nu credeam că o vor băga în seamă. Ce crezi? În primele ore i-a cucerit, iar a doua zi deja erau după ea, mergeau în șir indian, nu ne venea să credem, ea le făcea programul.”

