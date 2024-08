Cum arată fiica Alessandrei Stoicescu. Micuța Sara a împlinit recent 5 ani și este adorabilă

Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu, formează un cuplu de mai bine de 10 ani, iar de 5 ani sunt părinții unei fetițe adorabile pe nume Sara.

Prezentatoarea știrilor de la Antena 1 este o mamă extrem de mândră, lucru care se poate observa și de pe rețelele de socializare, unde împărtășește cu fanii numeroase fotografii și clipuri cu fetița ei.

La sfârșitul lunii iulie, Sara a împlinit 5 ani, ocazie cu care a fost în studiourile de la Antena 1 pentru a le dărui o felie de tort colegilor mamei ei.

„Sara și-a dorit ca toți colegii mei să primească o felie de tort de ziua ei, așa că a venit în platou și le-a făcut o surpriză dulce. Este atât de fericită când dăruiește, are o sclipire în ochisori și o bucurie… Tare mândră sunt de ea și am vrut să împărtășesc cu voi”, a povestit Alessandra Stoicescu pe rețelele de socializare.

Micuța Sara este pasionată de Taekwando, iar părinții au încurajat-o constant pentru a-și împlini visul.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au sărbătorit un deceniu de la căsătoria lor, marcând astfel o lungă perioadă de fericire împreună. Cu acest prilej, prezentatoarea de știri i-a transmis un mesaj profund și plin de iubire soțului ei, arătând astfel cât de specială este legătura lor, care durează de zece ani.

Alessandra Stoicescu a dezvăluit cum se menține în formă la 48 de ani. Vedeta se poate mândri cu o siluetă de invidiat, iar sportul face parte din rutina ei. Astfel, prezentatoarea de la Observator obișnuiește să meargă la yoga, pilates, cursuri de dans și aquagym. În ciuda programului său aglomerat, aceasta a găsit timp pe care să și-l dedice propriei persoane și este adepta unui stil de viață sănătos.

„Îmi dedic mai mult timp, merg de patru ori pe săptămână la sport unde fac dans, zumba, yoga, pilates și aquagym. De la începutul anului mi-am propus să îmi fac mai mult timp pentru mine și, de data asta, să îmi și țin promisiunea față de mine, așa cum o fac mereu față cei din jur. Mi-am organizat mai bine timpul și am reușit să îmi fac un program constant de mers la sport, m-am înscris la toate clasele care mi se potrivesc, astfel încât să am diversitate, să fiu motivată. Nu a fost deloc ușor începutul, pentru că de ani de zile nu am făcut sport după un program organizat, constant. Însă am simțit destul de repede beneficiile și asta m-a motivat foarte tare.”, a precizat vedeta Antena 1 pentru unica.ro.