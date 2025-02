Adelina Pestrițu, primele imagini după noua operație estetică. Cum se simte acum creatoarea de conținut: „M-a pus în temă cu ce urma să se întâmple”

Adelina Pestrițu a trecut din nou pragul cabinetului medicului estetician, optând pentru o nouă procedură la nivelul bustului. Anul trecut, vedeta a luat decizia de a renunța la implanturile mamare, iar acum a ales să își remodeleze sânii printr-o intervenție de lifting, fără a apela la un nou implant.

Pe rețelele de socializare, Adelina le-a împărtășit fanilor momente din pregătirea pentru această operație, oferindu-le detalii despre experiența sa.

„Ziua intervenției a venit! 🧑🏻‍⚕️ M-am trezit la ora 5.00. Nu mi-am pregătit micul dejun și nici nu mi-am băut cafeaua, deoarece atunci când ai o intervenție este interzis să consumi mâncare sau lichide cu cel puțin 12 ore înainte. M-am urcat în mașină și la ora 6.45 eram deja la spital pentru internare. După completarea unui teanc de hârtii, o doamnă asistentă m-a condus în rezerva mea – mare, încăpătoare, cu o atmosferă caldă și primitoare. Am fost vizitată de domnul doctor Radu Ionescu, care m-a pus în temă cu ce urma să se întâmple, iar apoi am început pregătirile. După duș, un asistent medical m-a preluat și m-a dus în scaun cu rotile până la blocul operator, unde am trecut printr-o scurtă pregătire finală. În 3, 2, 1… m-a cuprins un somn profund și foarte odihnitor. M-am trezit după aproximativ două ore în patul din cameră. Acum mănânc o supă caldă, citesc o carte și mai trag câte un ochi pe Instagram ♥️. Vă mai țin la curent! Mulțumesc pentru susținere! Am primit atât de multe mesaje frumoase și le apreciez pe toate”, a povestit Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.