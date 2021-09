Adela Popescu, primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19 și a revenit la „Vorbește Lumea”

Adela Popescu a revenit la „Vorbește Lumea” după ce ea, soțul ei, Radu Vâlcan, și băiețelul lor, Adrian, în vârstă de două luni, au fost diagnosticați cu COVID-19. Vedeta a făcut primele declarații despre perioada dificilă prin care a trecut familia ei în cadrul ediției de miercuri, 22 septembrie, a emisiunii de la PRO TV.

„A fost o perioadă grea, mai grea decât mi-aș fi imaginat că va fi. E bine că e totul bine acum, că suntem cu toții sănătoși și că sunt aici în formă, că mi-a crescut imunitatea cu niște tort luat involuntar practic. Am început cu distracție, asta e cel mai important. Am privit cu emoție de acasă, erau zile în care puteam, zile în care nu puteam”, a declarat Adela Popescu.

La începutul emisiunii, au fost prezenți în platou și Horia Brenciu și Alex Bogdan, cei doi detectivi de la Masked Singer România. Artistul i-a oferit vedetei o primire cel puțin neașteptată, mai exact i-a oferit un buchet de flori și un tort, însă a murdărit-o pe Adela Popescu cu acest desert atât pe față, cât și pe haine, și a fost nevoită să își refacă machiajul. Adela Popescu nu s-a supărat, chiar s-a amuzat de acest moment și a decis să îl murdărească și ea cu tort pe sacoul său.

Pe 9 septembrie s-a aflat că Adela Popescu a fost testată pozitiv cu coronavirus, după ce s-a simțit rău și a decis să își facă un test. Prezentatoarea TV a anunțat în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de luni, 20 septembrie, că soțul ei, Radu Vâlcan, și băiețelul lor, Adrian, în vârstă de două luni, au fost și ei diagnosticați cu COVID-19. „Nu știu dacă v-am zis, dar și Radu s-a îmbolnăvit de la mine. Și micuțul, cel de două luni. Și am tras așa o sperietură, dar acum suntem bine toți. De două zile suntem bine toți, de aia mi-a revenit și culoarea în obraji. Îți dai seama, ăsta mic are două luni, nu știam cum reacționează la febră, era destul de ciudat, dar acum suntem foarte bine”, a declarat Adela Popescu, după cum scrie click.ro.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut câteva declarații și într-o serie de Instastories publicate de către prezentatoarea TV. Conform mărturisirilor făcute de Radu Vâlcan, el este și vaccinat anti-Covid. „Așa arată doi oameni dintre ei de la noi de aici din casă care au luat acest virus. Ne simțim foarte bine, totul e bine. A, și eu sunt și vaccinat”, a spus Radu Vâlcan. „Da, dar tu ai făcut o formă foarte ușoară”, a completat Adela Popescu. „Poate ăsta e motivul pentru care am făcut o formă ușoară. Nu știu, coincidență, habar n-am. Ne bucurăm de vremea asta frumoasă”, a adăugat Radu Vâlcan.

Adela Popescu povestea în urmă cu ceva timp că primele zile au fost dificile. „Sunt zile și zile. Este foarte ciudat cum se desfășoară toată povestea asta. Am avut primele zile foarte grele, foarte grele, apoi lucrurile au început să se remedieze.”

Vedeta s-a confruntat chiar și cu un episod de anxietate. „Am avut nopți în care nu am dormit, nopți în care am dormit. Am avut o zi când credeam ca pic pe jos de oboseală, dar nu puteam să dorm, cred că era un sentiment de anxietate mai presus decât oboseala aceea.”

Foto: Instagram

