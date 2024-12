Adela Popescu, mărturisiri despre schimbările din viața ei. Actrița, deranjată de kilogramele în plus: „Cântarul a început să dea erori”

Adela Popescu, una dintre cele mai iubite figuri din showbiz-ul românesc, a fost recent prezentă la un eveniment monden, unde a vorbit sincer despre viața sa după pauza luată de la televiziune. După ce a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea” și a colaborat cu Cabral Ibacka pentru show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Adela a decis să își acorde timp pentru familie și pentru activități personale.

În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit că a acumulat câteva kilograme în plus și că, deși a încercat să revină la o rutină de fitness, nu a fost suficient de motivată pentru a merge la sală, mai ales odată cu debutul sezonului rece. Adela a vorbit cu umor despre acest aspect, explicând că se concentrează mai degrabă pe echilibrul personal decât pe standardele impuse.

Chiar dacă a pus pauză carierei în televiziune, Adela rămâne o prezență activă în mediul public și este apreciată pentru naturalețea și onestitatea cu care își împărtășește experiențele.

„Practic am luat 2 kilograme. De când m-am întors din Toscana, am luat 2 kilograme, așa că nu știu care e secretul siluetei. De fapt știu, dar mi-a fost lene să mă duc la sală. Am intrat așa într-o stare de lene și cum s-a răcit afară… îmi vine să stau în casă cu păturica să mă uit la un serial. Decât să mă duc la sală. Și greșesc, dar eu cred că de luni gata, schimb programul. Cântarul a început să dea erori. Mă enervează ce îmi arată. Adică nu îmi arată bine ce-mi arată, nu sunt mulțumită”, a declarat, zâmbind, Adela Popescu pentru FANATIK.