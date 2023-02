Adam Driver și soția sa, Joanne Tucker, vor fi din nou părinți

Adam Driver și soția sa așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Imagini obținute de publicația Page Six îi arată pe cei doi descărcând diverse obiecte din mașina lor, în fața casei lor din New York, iar printre cumpărăturile făcute de cuplu se numără și un accesoriu pentru baia copilului. Mai mult, imaginile arată că actrița are deja o burtică vizibilă sub hanoracul gri pe care îl poartă.

Adam Driver și soția sa s-au căsătorit în 2013, dar viața lor privată a fost ținută departe de ochii presei. Cei doi au deja un fiu, care s-ar fi născut în 2016, lucru confirmat din greșeală de sora lui Tucker, care și-a făcut la un moment dat public contul de Instagram, ocazie cu care oamenii au putut vedea că aceasta a fost la o petrecere de tip baby shower organizată pentru ea și pentru sora ei. De asemenea, ea s-a referit la sine și la Joanne Tucker ca „mame noi” într-o postare. Relația dintre Adam Driver și soția sa datează de foarte mulți ani, cei doi cunoscându-se încă de când frecventau amândoi The Juilliard School, la începutul anilor 2000.

Adam Driver și soția sa nu au confirmat niciodată existența primului lor copil, dar în presă au apărut imagini cu cei doi, însoțiți de cel mic, dintr-o vacanță în Italia. Driver, însă, a strecurat în interviurile sale aluzii la faptul că este tată. Într-un interviu din 2017 acordat publicației W Magazine, acesta a vorbit despre faptul că își iubește câinele mai mult decât și-ar iubi copilul, dacă ar avea unul. De asemenea, Channing Tatum a glumit, într-un interviu, pe tema faptului că Adam Driver ar prepara cocktail-uri Martini pentru copilul său, lucru pe care actorul l-a tratat în glumă.

Reprezentanții cuplului nu au răspuns la cererile publicației Page Six de comentarii pe subiect.

Foto: Profimedia

