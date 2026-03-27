Actorul Taylor Lautner va deveni tată. Soția lui, Tay, este însărcinată cu primul lor copil împreună

Taylor Lautner va deveni tată! Actorul, care e cunoscut pentru rolul din Twilight, a dezvăluit că soția lui, Tay, este însărcinată cu primul lor copil împreună.

Taylor Lautner și soția lui, Tay, au anunțat cu multă emoție faptul că se pregătesc să devină părinți. Actorul și partenera lui de viață au făcut dezvăluirea pe Instagram, acolo unde au împărtășit mai multe imagini realizate într-un câmp, în timp ce amândoi țin în mână cu mândrie ecografia viitorului lor copil. Imaginile au fost însoțite de un mesaj scris de actor, făcând o aluzie la numele similare ale lor: „Ce e mai bun decât două Taylor Lautner?”. Partenera lui, născută sub numele de Taylor Dome, a preluat numele de familie al soțului ei când s-au căsătorit în 2022, ceea ce a transformat-o legal în o altă Taylor Lautner.

Taylor Lautner și soția lui, Tay, au dezvăluit faptul că formează un cuplu în 2018, când el a publicat o fotografie în care poartă costume de Halloween asortate. În luna noiembrie a anului 2021, actorul a cerut-o în căsătorie într-un decor romantic, fiind înconjurați de lumânări și petale de trandafir. Acesta i-a oferit partenerei sale, care lucrează ca asistentă medicală autorizată, un inel cu un diamant tăiat oval, conceput la comandă de la Ring Concierge.

„Și, pur și simplu, toate dorințele mi s-au îndeplinit”, a scris Taylor Lautner la vremea respectivă pe Instagram.

Taylor Lautner și soția lui, Tay, s-au căsătorit pe 11 noiembrie 2022 la Epoch Estate Wines, în afara orașului Paso Robles, California.

Taylor Lautner a dezvăluit într-un interviu că el și partenera lui au fost extrem de implicați în organizarea nunții. Amândoi au avut așteptări foarte mari, care le-au fost depășite.

„Am vrut doar ca ziua să fie una festivă, fără presiune sau anxietate. Toți cei de acolo au însemnat atât de mult pentru noi și am vrut ca toți să facă parte din zi”, a spus el pentru People.

Taylor Lautner și soția lui, Tay, s-au cunoscut prin intermediul surorii actorului în timpul unei seri de jocuri din 2018. Makena Moore a fost cea care le-a făcut cunoștință celor doi, în perioada în care Lautner se afla într-o pauză de la cariera lui din actorie.

„Am vrut să fac un pas înapoi, să mă bucur de viață și să petrec ceva timp cu familia și prietenii mei. Și mi-am întâlnit logodnica în afara acestei perioade, așa că totul a mers bine”, a declarat Taylor Lautner pentru People.

Taylor Lautner a devenit celebru datorită interpretării personajului Jacob Black în Twilight. Însă a mai jucat și în filmele Valentine’s Day, Abduction, Grown Ups 2, Tracers, Run the Tide și Home Team.

