Această greșeală de scriere dintr-un titlu despre Julia Roberts te va amuza cu siguranță

Un ziar local din Jamestown, New York, The Post-Journal, a devenit mult mai popular după ce a publicat un articol despre cariera actriței Julia Roberts, în vârstă de 51 de ani.

Dincolo de detaliile despre cariera de mai bine de 30 de ani a actriței, în articol s-a strecurat și o greșeală de scriere care a făcut ca totul să devină mult mai amuzant. Mai exact, greșeala se afla chiar în titlu și este una care a atras atenția imediat.

„Julia Roberts consideră că viața și găurile ei se îmbunătățesc odată cu vârsta” este titlul care a devenit viral. Evident, autorii și-au dorit să spună că „Julia Roberts consideră că viața și rolurile ei se îmbunătățesc odată cu vârsta”, însă deși a fost publicată varianta corectă o zi mai târziu, imaginile cu primul titlu au circulat peste tot pe Twitter.

