„Y”, filmul regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în competiția Festivalului Internațional de Film de la Varșovia

Primul lungmetraj regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, „Y”, reprezintă România în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia. Premiera mondială va avea loc pe 12 octombrie și va fi urmată de alte trei proiecții (14, 15, 18 octombrie).

Alături de Maria Popistașu și Alex Baciu vor participa la discuțiile cu publicul actrițele Lucreția Mandric, Ioana Blaj, Victoria Raileanu, directoarea de imagine Carmen Tofeni, editorul Andu Radu, scenograful Victor Fulicea și producătoarea Anamaria Antoci.

Participarea echipei la prestigiosul festival de la Varșovia este sprijinită de CNC, ICR Varșovia, Dacin Sara.

„Filmul pe care-l propunem s-a născut prin suprapunerea a două zone de interes. Unei povești cu tentă autobiografică, despre responsabilitate versus ipocrizie în relație cu beneficiile pe care ți le dă o situație materială bună, i s-a adăugat, ca un strat mai profund, o poveste despre șansă și ereditate. Sperăm să deschidem o discuție despre limitele empatiei și despre conștiință ca o construcție socio-culturală”, spun scenariștii și regizorii Maria Popistașu și Alex Baciu.

Maria Popistașu și Alex Baciu au debutat în regie cu scurtmetrajul „Pescărușul' (2018), prezentat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus.



Experiența lor vastă în actorie și scenaristică se combină în acest nou proiect pe care l-au scris și regizat împreună. „Y” privește în interiorul unei drame de familie care se declanșează după dispariția neașteptată a Ilenei, o avocată care a oferit familiei sale un trai îndestulător. Pentru fiul ei, Radu Călărașu, dar mai ales pentru nepoata cea mai mare, Olga, moștenirea primită ridică o sumă de probleme morale care amenință confortul unei vieți lipsite de griji.

Din distribuția „Y” mai fac parte: Ionel Mihăilescu, Nicoleta Hâncu, Ada Navrot, Ana Ciontea, Ecaterina Lupu, Delia Olga Mateescu, Edith Alibec, Bogdan Tudor. Scenografia filmului este semnată de Iulia și Victor Fulicea, de costume s-a ocupat Rovena Andrei, de coafură Domnica Bodogan și de machiaj Sandra Pătrăuceanu. Responsabili de sound design au fost Marius Leftărache și Marian Bălan, iar Olga Avramov de efecte vizuale. Director de casting este Florentina Bratfanof.

Filmul produs de Tangaj Production (România) în coproducție cu View Master Films (Grecia), îi are drept coproducători pe Effie Skrobola, Vassilis Tzanidis, George Kyriakos, Costas Labropoulos. Ana Voicu a fost producător executiv, iar Simona Pătrașcu manager producție.

Maria Popistașu este una dintre cele mai cunoscute și active actrițe de film și teatru din România. A debutat în cinemaul românesc odată cu rolul din „Legături bolnăvicioase' semnat de Tudor Giurgiu (2015) și a jucat peste 20 de roluri importante în lungmetraje în România și în străinătate. Dintre cele mai recente titluri: „Taximetriști” (2023, regia Bogdan Th. Olteanu), „Întregalde” (2021, regia Radu Muntean), „Mia își ratează răzbunarea” (2020, regia Bogdan Th. Olteanu), „Majority” (2020, regia Tessa Hoffe).

Alex Baciu a fost co-scenaristul filmelor „Hârtia va fi albastră” (2006), „Boogie” (2008), „Marți, după Crăciun” (2010), „Un etaj mai jos' (2015), „Alice T.” (2018), „Întregalde” (2021), regizate de Radu Muntean și selectate în numeroase festivaluri importante (Cannes, Locarno, San Sebastian), precum și al filmelor „Călătoria lui Gruber” (2008, regia Radu Gabrea), „Principii de viață” (2010, regia Constantin Popescu). A debutat în regie cu documentarul „Camera de vizită” (2011).

