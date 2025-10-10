„Y”, filmul regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în competiția Festivalului Internațional de Film de la Varșovia

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
"Y", filmul regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în competiția Festivalului Internațional de Film de la Varșovia

Primul lungmetraj regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, „Y”, reprezintă România în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia. Premiera mondială va avea loc pe 12 octombrie și va fi urmată de alte trei proiecții (14, 15, 18 octombrie).

Alături de Maria Popistașu și Alex Baciu vor participa la discuțiile cu publicul actrițele Lucreția Mandric, Ioana Blaj, Victoria Raileanu, directoarea de imagine Carmen Tofeni, editorul Andu Radu, scenograful Victor Fulicea și producătoarea Anamaria Antoci.

Participarea echipei la prestigiosul festival de la Varșovia este sprijinită de CNC, ICR Varșovia, Dacin Sara.

„Filmul pe care-l propunem s-a născut prin suprapunerea a două zone de interes. Unei povești cu tentă autobiografică, despre responsabilitate versus ipocrizie în relație cu beneficiile pe care ți le dă o situație materială bună, i s-a adăugat, ca un strat mai profund, o poveste despre șansă și ereditate. Sperăm să deschidem o discuție despre limitele empatiei și despre conștiință ca o construcție socio-culturală”, spun scenariștii și regizorii Maria Popistașu și Alex Baciu.

Maria Popistașu și Alex Baciu au debutat în regie cu scurtmetrajul „Pescărușul' (2018), prezentat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus.

Experiența lor vastă în actorie și scenaristică se combină în acest nou proiect pe care l-au scris și regizat împreună. „Y” privește în interiorul unei drame de familie care se declanșează după dispariția neașteptată a Ilenei, o avocată care a oferit familiei sale un trai îndestulător. Pentru fiul ei, Radu Călărașu, dar mai ales pentru nepoata cea mai mare, Olga, moștenirea primită ridică o sumă de probleme morale care amenință confortul unei vieți lipsite de griji.

Din distribuția „Y” mai fac parte: Ionel Mihăilescu, Nicoleta Hâncu, Ada Navrot, Ana Ciontea, Ecaterina Lupu, Delia Olga Mateescu, Edith Alibec, Bogdan Tudor. Scenografia filmului este semnată de Iulia și Victor Fulicea, de costume s-a ocupat Rovena Andrei, de coafură Domnica Bodogan și de machiaj Sandra Pătrăuceanu. Responsabili de sound design au fost Marius Leftărache și Marian Bălan, iar Olga Avramov de efecte vizuale. Director de casting este Florentina Bratfanof.

Filmul produs de Tangaj Production (România) în coproducție cu View Master Films (Grecia), îi are drept coproducători pe Effie Skrobola, Vassilis Tzanidis, George Kyriakos, Costas Labropoulos. Ana Voicu a fost producător executiv, iar Simona Pătrașcu manager producție.

Maria Popistașu este una dintre cele mai cunoscute și active actrițe de film și teatru din România. A debutat în cinemaul românesc odată cu rolul din „Legături bolnăvicioase' semnat de Tudor Giurgiu (2015) și a jucat peste 20 de roluri importante în lungmetraje în România și în străinătate. Dintre cele mai recente titluri: „Taximetriști” (2023, regia Bogdan Th. Olteanu), „Întregalde” (2021, regia Radu Muntean), „Mia își ratează răzbunarea” (2020, regia Bogdan Th. Olteanu), „Majority” (2020, regia Tessa Hoffe).

Alex Baciu a fost co-scenaristul filmelor „Hârtia va fi albastră” (2006), „Boogie” (2008), „Marți, după Crăciun” (2010), „Un etaj mai jos' (2015), „Alice T.” (2018), „Întregalde” (2021), regizate de Radu Muntean și selectate în numeroase festivaluri importante (Cannes, Locarno, San Sebastian), precum și al filmelor „Călătoria lui Gruber” (2008, regia Radu Gabrea), „Principii de viață” (2010, regia Constantin Popescu). A debutat în regie cu documentarul „Camera de vizită” (2011).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
IOTA lansează "Clovni" - un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România
Lifestyle
IOTA lansează "Clovni" - un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România
Deciziile tale în cuplu sunt unele sănătoase sau alimentate de anxietate? Cum să faci diferența
Lifestyle
Deciziile tale în cuplu sunt unele sănătoase sau alimentate de anxietate? Cum să faci diferența
Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm
Lifestyle
Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm
Roxana Cristolovean este Head of Media Development & Partnerships la Ringier România
Lifestyle
Roxana Cristolovean este Head of Media Development & Partnerships la Ringier România
Nicole Cherry revine din Columbia cu experiențe de neuitat: colaborare cu producător de succes și concert în Medellín: "Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit"
Lifestyle
Nicole Cherry revine din Columbia cu experiențe de neuitat: colaborare cu producător de succes și concert în Medellín: "Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit"
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+
Lifestyle
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+
Libertatea
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Mai multe din lifestyle
De ce să nu reacționezi dur atunci când partenerul te imită
De ce să nu reacționezi dur atunci când partenerul te imită
Lifestyle

Ești convinsă că partenerul te imită conștient și asta te scoate din minți. Că ai sau nu dreptate, să te reglezi emoțional este primul pas important.

+ Mai multe
10 dintre cele mai triste filme care au fost adaptate după cărți cunoscute
10 dintre cele mai triste filme care au fost adaptate după cărți cunoscute
Lifestyle

Filmele de mai jos au avut la bază unele dintre cele mai triste cărți și te vor emoționa și pe tine până la lacrimi.

+ Mai multe
Refuzurile în plan amoros te dărâmă emoțional? Strategii să faci față când ești dezamăgită
Refuzurile în plan amoros te dărâmă emoțional? Strategii să faci față când ești dezamăgită
Lifestyle

Ești foarte dezamăgită de încercările nereușite de a avea o relație, iar cum gestionezi asta îți influențează stima de sine.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC