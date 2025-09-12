Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri

Ai ieșit din evitare, din cochilia în care te izolasei. De ce făcusei asta? Ca să te reglezi emoțional, să te vindeci, în cazul unei alegeri conștiente, pentru a te proteja de alte dezamăgiri, asta ca mecanism inconștient ce se derula în fundalul psihicului tău. Iar noile expuneri aduc și frici mai vechi, tipare repetate de nenumărate ori, analiză în detaliu a ceea ce s-a întâmplat în trecut și noii pretendenți puși sub lupă.

Critica nu te ajută cu nimic

Să lovești în tine verbal raportat la foștii parteneri este o hărțuire de care ai nevoie? Te ajută cu ceva să te jignești, să te umilești? Varianta ta de atunci așa a putut să aleagă, să decidă. În plus, cum puteai să știi dacă relația voastră urma să funcționeze fără să intri în relație cu persoana respectivă? Cum puteai să descoperi că nu este omul potrivit pentru tine dacă nu-i ofereai timp și curiozitate să-l descoperi?

Atenție la distribuția responsabilității

Te critici și te cerți pentru că ai fost în relație cu un anumit partener și atât? El este cel rău, personajul negativ? Virezi într-o formă de victimizare în care drama este amplă? Dar ce te-a făcut să rămâi în relație, care au fost lucrurile bune care te-au convins să-i fii alături luni sau ani? Care este partea ta de contribuție în dinamica disfuncțională a cuplului? Ce lecții prețioase extragi din această experiență care să îți fie cu adevărat utile pe viitor?

Cauți să refaci scenariul?

Ce presupune asta? Să alegi aceeași tipologie de partener, lucru extrem de evident, iar în această nouă relație să încerci să procedezi diferit, să reacționezi diferit ca și cum ai fi cu partenerul de dinainte. Actualul nu doar că nu are nicio șansă, ci pur și simplu nu îl vezi pe el, este un instrument de reparare și speri că în felul acesta te vei sau te va salva emoțional. Dar ce se va repeta identic este exact scenariul pe care acum vrei să-l rescrii într-o manieră disfuncțională.

Clarifică de ce ieși la întâlniri

Vrei o relație sau doar distracție? Această distracție este o formă de a uita de ce te apasă emoțional? Este o modalitate de a-ți lua validări, de a-ți crește artificial încrederea în sine? Este ca un plasture ce funcționează pe moment dar e ineficient pe termen lung. Care ar fi strategiile sănătoase prin care să ai grijă de tine? Ce ți-ar dovedi cu adevărat că ai o stimă de sine crescută și încredere în forțele proprii? Care ar fi pașii de lucru în direcțiile respective?

Corpul ca prieten

Nu ești sigură dacă o anumită alegere de partener e bună sau nu? Fii atentă la ceea ce îți transmite corpul. Te simți relaxată sau încordată în preajma celui cu care te întâlnești? Au legătură senzațiile astea cu temerile tale sau real cu comportamentul omului din fața ta? Ascultă-ți mai mult corpul și folosește-l ca indicator. Fă regulat exerciții de meditație, de respirație, de mindfulness pentru a stabili o relație cât mai bună cu propriul tău corp.

