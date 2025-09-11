Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație

După multă vreme te-ai îndrăgostit. Înainte de asta ai ales să fii singură o perioadă, ori chiar nu îți plăcea nimeni atât de tare încât să ajungi la acest sentiment, nici relațiile nu durau foarte mult. Te retrăgeai tu, noul partener nu își asuma relația sau conștientiza că nu sunteți în punctul care trebuie. Acum situația este la polul opus, dar și anumite tipare comportamentale și de gândire vechi se pot reactiva într-un mod nefolositor pentru tine.

Ignori semnalele de alarmă

De-a dreptul vrăjită de partener sau vrăjită de ideea unei relații serioase cu un mare potențial pentru viitor nu ești deloc atentă la ceea ce poți numi semnale de alarmă, pe care le ignori din plin. Ți-ai construit în minte o perspectivă a partenerului și a viitorului împreună, fără să te uiți la ceea ce se petrece cu adevărat în realitate. Cumva trăiești în fantasmă pe care ți-o alimentezi singură, ori pe care o hrănești cu ceea ce face ok partenerul, fără să discuți cu el aspectele ce ar trebui îmbunătățite sau schimbate complet.

Te modelezi după partener

Vrei atât de mult să fie totul bine, să ții cont de partener iar el să simtă asta, încât negocierea se transformă în capitulare. Negocierea presupune atenție pentru nevoile tale, nevoile lui, care e soluția optimă pentru amândoi, soluție pe care o găsiți împreună. Capitularea este aceea în care nu te uiți la tine, ce e cu adevărat bine și pentru tine, ce contează pentru tine și prioritizezi exclusiv ce vrea, ce îi place partenerului. Este doar despre el, nicicum și despre tine. Și așa te modelezi după partener în timp ce estompezi trăsăturile tale, identitatea ta, iar alegerile tale sunt de fapt ale lui. Nu este o adaptare reciprocă, ci un soi de identificare a ta cu partenerul.

Nu spui nimic…

… ca să nu-l deranjezi. Vrei să nu se supere, să nu te respingă, deși tu ai undeva mental toată această listă a nemulțumirilor care se adună. Iar la un moment dat ele explodează. Și chiar dacă partenerul este dispus la corecții, nu știe ce are de făcut deoarece tu îi transmiți că totul e bine, deși nu prea e. Practic nu pui limite, nu ceri și în felul acesta nu contribui la creșterea, dezvoltarea relației voastre într-o formă plăcută și pentru tine. Proces care este susținut atât cât se poate de către partenerul căruia la un moment dat îi reproșezi tot ceea ce s-a acumulat, și care, până la urmă ghidează relația așa cum consideră el, fără să aibă în tine un copilot de a cărui opinie să țină cont.

Fuziunea

Evident că la început veți dori să stați foarte mult timp doar voi doi. Sau, la polul opus, vă comportați ca și cum sunteți împreună de 10 ani, vă asimilați unor cupluri cu vechime și nu vă oferiți suficient timp în doi, de intimitate emoțională doar a voastră. Mereu sunteți cu alți oameni, angajați în diferite activități iar voi abia vă întâlniți deși sunteți împreună în același loc. E necesară o măsură corectă a timpului personal, timpului cu prietenii la nivel individual, și timpului în grupul de prieteni.

Foto: PR

