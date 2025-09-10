Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit

Parcă tensiunea plutește în aer, iar negativitatea este o stare de spirit perpetuă. Asta vă consumă resurse și vă împiedică să creați unele noi.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit

Nu ați fost așa de la început. Erați relaxați, optimiști, apoi au început să se întâmple diferite lucruri care treptat v-au epuizat emoțional, v-au obosit fizic, poate chiar și partea financiară a avut de suferit semnificativ. Iar negativitatea a devenit o constantă a fiecărei zile la nivel emoțional, mai mult, fără să vă dați seama, v-ați alimentat-o reciproc. E important să ieșiți din această buclă.

Prezenți în momentul actual

Negativitatea înseamnă că mintea începe și se duce către viitor, construind scenarii care de care mai urâte. Iar corpul poate fi primul instrument pentru ancorarea în prezent. Împingeți-vă cu spatele într-un perete ca și cum vreți să-l mutați, și faceți asta de câteva ori bune, până simțiți că ați obosit. Ori așezați-vă cu spatele pe podea și împingeți în perete cu tălpile.

Sunteți în siguranță

Luați un obiect în mână pe care să-l explorați cu ajutorul degetelor și descrieți în minte ceea ce descoperiți. În timp ce faceți asta observați cum picioarele se sprijină pe podeaua tare, ori șezutul e pe canapeaua sau scaunul rezistent. Respirați lent timp de 10 secunde și treceți la ceea ce puteți observa în camera sau locul în care vă aflați. Din nou respirați lent 10 secunde. Mai departe atenția va fi concentrată pe sunete, ce auziți? Descrieți în detaliu. 10 secunde respirație lentă. În ce zi sunteți azi, ce an, cu cine v-ați întâlnit sau cu cine ați vorbit astăzi? 10 secunde respirație lentă. Apoi amintiți-vă că sunteți în siguranță. Observați starea de calm, de liniște și rămâneți cu ea 2-3 minute. Și ori de câte ori aveți nevoie faceți acest exercițiu.

Scanarea corporală

Cu ajutorul atenției faceți o călătorie în corpul vostru și observați ceea ce simțiți la nivel fizic, pornind de la degetele de la picioare și până în creștetul capului, analizând pe rând fiecare parte a corpului. Iar dacă apar gânduri intruzive nu intrați în conținutul lor, le vedeți și le lăsați să plece, aducând atenția din nou către corp. Ce simțiți la nivelul degetelor picioarelor, tălpilor, gleznelor, gambelor, genunchilor, coapselor, la nivelul abdomenului, pieptului, brațelor, gâtului, la nivelul feței și la nivelul scalpului.

Locul de siguranță

Poate fi unul real sau unul construit. O bucată dintr-o amintire sau pur și simplu o cupolă invizibilă care vă protejează și se activează pe loc în jurul vostru. Poate că locul acela sigur și relaxant este pe plajă unde auziți pescărușii, vedeți marea, simțiți vântul pe piele, nisipul între degete, căldura cum vă intră în trup. Sau o cameră din casa bunicii, unde auziți găinile cotcodăcind în curte, simțiți răcoarea încăperii, mirosul de gogoși și puteți atinge pătura pe care bunica o ținea mereu pe pat, privind camera simplu decorată dar în care simțiți că nimic rău nu se poate întâmpla vreodată.

Atenție la cuvintele folosite

Aici este necesar în mod activ să înlocuiți cuvintele cu conotație negativă cu unele cu conotație pozitivă sau neutră. De asemenea să evitați negațiile. Ceea ce vă spuneți singuri și unul celuilalt poate contura un întreg univers și poate da tonul unui șir întreg de trăiri. Iar ceea ce vă interesează este să le construiți pe cele pozitive.

Cum arată programul vostru

Aveți timp pentru odihnă și relaxare? Oare nu trageți de voi mult prea mult dorind să atingeți mult mai multe obiective decât puteți duce? Este nevoie de o prioritizare, de o reorganizare a întregului program, inclusiv de a renunța la anumite lucruri care duc la acel prea mult.

Citește și:
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Lifestyle
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
Lifestyle
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Lifestyle
"Dinți de lapte", filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Lifestyle
Ești preocupată să-ți arăți gratitudinea față de partenerul tău? Cum o intenție bună se poate întoarce împotriva ta
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
Lifestyle
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
Lifestyle
De ce să ai o relație decentă cu familia partenerului tău, deși nu placi pe nimeni
Libertatea
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
Mai multe din lifestyle
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Cele mai bune 12 filme de suspans din toate timpurile, pe care trebuie să le vezi
Lifestyle

O listă cu cele mai bune 12 filme de suspans arată cum genul combină stiluri și teme variate, de la dispariții misterioase la povești despre răzbunare și încercări disperate de a face bani.

+ Mai multe
Opusele se atrag? Ce înseamnă, de fapt, o bună compatibilitate în cuplu
Opusele se atrag? Ce înseamnă, de fapt, o bună compatibilitate în cuplu
Lifestyle

Ce credem despre o bună compatibilitate în cuplu este uneori departe de adevăr. Care sunt criteriile la care să te raportezi când cunoști pe cineva.

+ Mai multe
Comunicarea în cuplu este esențială. Ce câștigați când nu evitați discuțiile delicate
Comunicarea în cuplu este esențială. Ce câștigați când nu evitați discuțiile delicate
Lifestyle

Comunicarea în cuplu înseamnă și abordarea subiectelor incomode. Beneficiile sunt multiple și chiar trebuie să faceți asta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC