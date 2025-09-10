Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit

Nu ați fost așa de la început. Erați relaxați, optimiști, apoi au început să se întâmple diferite lucruri care treptat v-au epuizat emoțional, v-au obosit fizic, poate chiar și partea financiară a avut de suferit semnificativ. Iar negativitatea a devenit o constantă a fiecărei zile la nivel emoțional, mai mult, fără să vă dați seama, v-ați alimentat-o reciproc. E important să ieșiți din această buclă.

Prezenți în momentul actual

Negativitatea înseamnă că mintea începe și se duce către viitor, construind scenarii care de care mai urâte. Iar corpul poate fi primul instrument pentru ancorarea în prezent. Împingeți-vă cu spatele într-un perete ca și cum vreți să-l mutați, și faceți asta de câteva ori bune, până simțiți că ați obosit. Ori așezați-vă cu spatele pe podea și împingeți în perete cu tălpile.

Sunteți în siguranță

Luați un obiect în mână pe care să-l explorați cu ajutorul degetelor și descrieți în minte ceea ce descoperiți. În timp ce faceți asta observați cum picioarele se sprijină pe podeaua tare, ori șezutul e pe canapeaua sau scaunul rezistent. Respirați lent timp de 10 secunde și treceți la ceea ce puteți observa în camera sau locul în care vă aflați. Din nou respirați lent 10 secunde. Mai departe atenția va fi concentrată pe sunete, ce auziți? Descrieți în detaliu. 10 secunde respirație lentă. În ce zi sunteți azi, ce an, cu cine v-ați întâlnit sau cu cine ați vorbit astăzi? 10 secunde respirație lentă. Apoi amintiți-vă că sunteți în siguranță. Observați starea de calm, de liniște și rămâneți cu ea 2-3 minute. Și ori de câte ori aveți nevoie faceți acest exercițiu.

Scanarea corporală

Cu ajutorul atenției faceți o călătorie în corpul vostru și observați ceea ce simțiți la nivel fizic, pornind de la degetele de la picioare și până în creștetul capului, analizând pe rând fiecare parte a corpului. Iar dacă apar gânduri intruzive nu intrați în conținutul lor, le vedeți și le lăsați să plece, aducând atenția din nou către corp. Ce simțiți la nivelul degetelor picioarelor, tălpilor, gleznelor, gambelor, genunchilor, coapselor, la nivelul abdomenului, pieptului, brațelor, gâtului, la nivelul feței și la nivelul scalpului.

Locul de siguranță

Poate fi unul real sau unul construit. O bucată dintr-o amintire sau pur și simplu o cupolă invizibilă care vă protejează și se activează pe loc în jurul vostru. Poate că locul acela sigur și relaxant este pe plajă unde auziți pescărușii, vedeți marea, simțiți vântul pe piele, nisipul între degete, căldura cum vă intră în trup. Sau o cameră din casa bunicii, unde auziți găinile cotcodăcind în curte, simțiți răcoarea încăperii, mirosul de gogoși și puteți atinge pătura pe care bunica o ținea mereu pe pat, privind camera simplu decorată dar în care simțiți că nimic rău nu se poate întâmpla vreodată.

Atenție la cuvintele folosite

Aici este necesar în mod activ să înlocuiți cuvintele cu conotație negativă cu unele cu conotație pozitivă sau neutră. De asemenea să evitați negațiile. Ceea ce vă spuneți singuri și unul celuilalt poate contura un întreg univers și poate da tonul unui șir întreg de trăiri. Iar ceea ce vă interesează este să le construiți pe cele pozitive.

Cum arată programul vostru

Aveți timp pentru odihnă și relaxare? Oare nu trageți de voi mult prea mult dorind să atingeți mult mai multe obiective decât puteți duce? Este nevoie de o prioritizare, de o reorganizare a întregului program, inclusiv de a renunța la anumite lucruri care duc la acel prea mult.

Foto: PR

