Staruri care au apărut în peste 100 de filme și au interpretat roluri memorabile

Sunt câteva nume de la Hollywood care s-au dedicat actoriei, iar dovada în acest sens e reprezentată de faptul că au apărut în numeroase proiecte importante, având ocazia să experimenteze roluri diverse și să iasă complet din zona de confort prin intermediul personajelor pe care le-au jucat.

1. Susan Sarandon

Când te gândești la Susan Sarandon, îți vin în minte filmele Joe, Thelma & Louise, Dead Man Walking, The Client și Stepmom. Cariera actriței cuprinde 165 de proiecte finalizate și în dezvoltare, iar de-a lungul timpul a experimentat din toate, inclusiv filme thriller și drame romantice.

2. Helen Mirren

În 1967 a apărut Herostratus, o dramă regizată de Don Levy, în care Helen Mirren a interpretat primul ei rol. Ea se numără printre actrițele legendare de la Hollywood. A apărut în cel puțin 100 de filme, iar titlurile cunoscute în care a jucat sunt The Long Good Friday, Hitchcock, The Queen și Raising Helen.

3. Jackie Chan

În 1970, Jackie Chan a început să joace în filme de acțiune de arte marțiale. Publicul îl asociază cu numeroasele sale cascadorii, care, trebuie să recunoaștem, sunt destul de extreme și periculoase. A apărut și a jucat în peste 100 de filme, iar munca i-a fost răsplătită prin câștigarea a două titluri Guinness World Records pentru faptul că a fost actorul în viață care a realizat cele mai multe cascadorii.

4. Catherine Deneuve

Filmul Les collégiennes din 1957 este primul în care a jucat Catherine Deneuve. În cadrul lui, actrița a interpretat rolul unei fetițe de colegiu. De la miniseriale și scurtmetraje franceze, Catherine Deneuve s-a implicat în cel puțin 120 de filme. Unele dintre cele mai cunoscute sunt The Umbrellas of Cherboug, Belle de jour, Un flic, 8 femmes și Dancer in the Dark.

5. Michael Caine

Michael Caine are în carieră mai bine de 128 de filme în care a apărut. Hell in Korea din 1956 este primul său rol dintr-un film în care a fost creditat. Unul dintre regizorii cu care a lucrat este Christopher Nolan, drept dovadă stau rolurile pe care le-a interpretat în peliculele The Prestige, Inception și Interstellar.

6. Samuel L. Jackson

Primul filmul al actorului Samuel L. Jackson a fost Together for Days din 1972. El are un portofoliu stufos, apărând în cel puțin 130 de filme. Dintre ele le amintim pe cele populare, mai exact Pulp Fiction, Kill Bill: Volume 2 și Stars Wars. Nu sunt de ignorat nici Captain America: The First Avenger, Captain Marvel și Spider-Man: Far From Home în care l-a jucat pe Nick Fury.

7. Danny Glover

Fimele din franciza Lethal Weapon te fac să te gândești rapid la Danny Glover. Are în palmares 200 de proiecte, apărând și jucând în cel puțin 130 de filme. În Escape from Alcatraz, primul său film, a interpretat rolul unui deținut. A primit premii și nominalizări pentru cel mai bun actor.

8. Karen Black

Karen Black a lucrat pentru mai bine de 200 de proiecte, iar dintre acestea cel puțin 150 erau filme. Prima peliculă pentru care a primit credit este The Prime Time din 1960. A murit în 2013, iar ultimele filme la care a lucrat înainte să se stingă din viață sunt She Loves Me Not, Ooga Booga și Wild in Blue.

9. James Hong

James Hong a fost implicat în mai multe filme de animație, iar vocea îi poate fi auzită în Turning Red, franciza Kung Fu Panda și Sherlock Gnomes. Se pare că actorul ar fi lucrat la mai bine de 400 de proiecte, 150 fiind filme. Primul său rol a fost în China Gate, iar o peliculă cunoscută în care a jucat este Blade Runner din 1982.

10. Danny Trejo

Fie că a fost vorba despre un rol principal sau de unul secundar, Danny Trejo a lucrat de-a lungul anilor pentru cel puțin 200 de filme. Unul dintre primele sale roluri a fost în Runaway Train, în care a jucat rolul unui boxer. A mai apărut și în două episoade din serialul Breaking Bad.

Foto: PR

